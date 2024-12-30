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İngiltere'de Müslüman Karşıtı Nefret Suçlarındaki Artış Endişe Verici

Britanya Müslüman Konseyi, Müslüman karşıtı nefret suçlarının artmasını endişe verici buluyor ve hükümete önlemler çağrısında bulunuyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 18:27
İngiltere'de Müslüman Karşıtı Nefret Suçlarındaki Artış Endişe Verici

Britanya Müslüman Konseyi (MCB), İngiltere'de Müslüman karşıtı (İslamofobik) nefret suçlarındaki keskin artışın ciddi endişe verici düzeyde olduğuna dikkat çekti. MCB, hükümeti daha güçlü yasalar ve kapsamlı önlemler almaya çağırdı.

MCB tarafından yapılan açıklamada, Greater Manchester Polisi, Ağustos ayında Müslüman karşıtı suçların aylık ortalamasının bir önceki yıla göre 39'dan 85'e yükseldiğini belirtirken, West Yorkshire'da ise aynı dönemde bu tür suçların ortalaması 39'dan 94'e çıktığı kaydedildi. Açıklanan bu rakamların, Müslüman karşıtlığının bir ırkçılık biçimi olarak sistematik şekilde göz ardı edildiğinin göstergesi olduğu ifade edildi.

İngiliz hükümetinin nefret suçlarıyla mücadele konusunda daha kararlı adımlar atması gerektiği vurgulandı. MCB, Müslüman karşıtı nefret suçlarında görülen ve bazı bölgelerde iki katını aşan artış karşısında ciddi endişe duyduklarını aktardı.

MCB'den Hükümete Güçlü Önlemler Çağrısı

MCB, hükümete mevcut nefret suçları yasalarının güçlendirilmesi, Müslüman karşıtı nefret suçlarına yönelik stratejiler geliştirilmesi ve mağdurları desteklemek için kaynak tahsis edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, eğitim alanında yapılacak yatırımların, anlayışı artırmak ve Müslüman topluluklar için adalet ve güvenliği sağlamak adına kritik öneme sahip olduğunun altı çizildi. MCB, nefret suçlarıyla mücadele etmek ve daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak amacıyla tüm paydaşlarla iş birliği yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Genel Sekreter Zarar Mohammed'den Açıklamalar

MCB Genel Sekreteri Zara Mohammed, yaptığı açıklamada, "Bu rakamlar şoke edici ve son derece üzücü. İslamofobik suçlar artmaya devam ediyor, gerçek hayatları ve toplulukları etkiliyor" ifadelerini kullandı. Müslümanları hedef alan nefret suçlarının yükseldiğine dikkat çeken Mohammed, önceki hükümetin başlattığı Nefret Suçları Eylem Planı'na rağmen Müslüman karşıtlığı ve diğer tüm ırkçılık biçimlerinin ele alınamadığına vurgu yaptı.

Müslüman Karşıtlığı ve Antisemitizmde Artış

İngiliz ulusal haber ajansı PA Media'nın haberine göre, bilgi alma özgürlüğü kapsamında İngiltere'deki 40 polis teşkilatının 33'üne Eylül 2023'ten itibaren ihbar edilen inanca yönelik nefret suçları soruldu. Ülkedeki Müslüman karşıtı nefret suçu ve antisemitizmde büyük artış yaşandığı kaydedilirken, bu artışın İsrail'in Gazze saldırıları ve İngiltere'de temmuz sonunda başlayan aşırı sağcı şiddet olaylarından etkilendiği bildirildi.

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