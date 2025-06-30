İngiltere'de Palestine Action Aktivistlerine Destek Eylemi: Filton 18 Davasında Protestolar Yükseliyor

İngiltere'de İsrailli Silah Şirketine Karşı Protesto

İngiltere'nin Bristol kentinde Palestine Action üyesi 18 aktivistin, Elbit Systems fabrikasına girerek yaklaşık 1 milyon sterlinlik zarar verdiği düşünülüyor. Bu aktivistler, mahkeme önünde destek eylemi gerçekleştiren yüzlerce protestocu tarafından desteklendi. Protestocular, Elbit Systems'a karşı yapılan eylemleri kutlamak ve Filistin’e destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Mahkeme Önünde Destek Gösterisi

Duruşma, Londra'daki Woolwich Kraliyet Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Filton 18 olarak adlandırılan bu aktivist grubuna destek olmak üzere toplanan kalabalık, "Palestine Action, bizi gururlandır; bir Elbit fabrikasını daha kapat" ve "Özgür Filistin" gibi sloganlar attı.

Eylemciler, mahkeme önünde trafiği engelleyerek, gündemlerindeki mesajları iletmeye odaklandı. Protestocular, Filton 18 üyeleriyle birlikte İsrail'in Filistin'de öldürdüğü kişilerin fotoğraflarını taşıdı ve ellerini kırmızıya boyadı.

Protestoların Anlamı ve Endişeler

Filton 18 üyesi Jordan Devlin'in kız kardeşi Brogan Devlin, mahkemenin kararının İngiliz demokrasisinin geleceğini etkileyebileceğini vurguladı. Devlin, "Sesimizi kesmeye çalışmaları sadece Filistin değil, birçok insan hakkını etkileyecektir" diye konuştu. Cezaevinde kötü muamele gördüklerini öne sürdüğü kardeşinin durumu üzerine Devlin, "Diğer mahkumlarla aynı muameleyi görmüyorlar. Onlara farklı davranılıyor" ifadelerini kullandı.

Hükümetin Terör Örgütü İlanı

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Palestine Action’ı terör örgütü ilan etme girişiminde bulunmuş ve bu konunun İngiltere Parlamentosu’nda görüşülmesi bekleniyor. Protestocular, hükümetin bu kararını hukuksuz bulduklarını belirtiyorlar.

Filton 18 üyeleriyle ilgili yargılama süreci yarın da devam edecek. Activistlerin bir yıl önce Elbit Systems'ın tesislerine düzenlediği baskınlar sonucunda büyük bir zarar verdikleri iddia ediliyor.

İngiltere hükümetinin terör örgütü ilan etmek için çalışma başlattığı Palestine Action grubuna mensup, İsrailli silah şirketine 1 milyon sterlinlik zarar verdikleri iddia edilen 18 aktivistin yargılandığı mahkeme önünde, gruba ve Filistin'e destek eylemi düzenlendi. Mahkeme önündeki yolun tek şeridini trafiğe kapatan eylemciler, kısa süreliğine mahkeme girişini tamamen kapatarak sessiz eylem gerçekleştirdi. Filton 18 üyeleri ile İsrail'in Filistin'de öldürdüğü bazı kişilerin fotoğraflarını taşıyan protestocular, ellerini kırmızıya boyadı. Polisin güvenlik kordonu oluşturduğu mahkeme önünde sessiz oturma eylemi yapan grup, yaklaşık bir saat sonra yolu tekrar trafiğe açtı.

İngiltere hükümetinin terör örgütü ilan etmek için çalışma başlattığı Palestine Action grubuna mensup, İsrailli silah şirketine 1 milyon sterlinlik zarar verdikleri iddia edilen 18 aktivistin yargılandığı mahkeme önünde, gruba ve Filistin'e destek eylemi düzenlendi. Mahkeme önündeki yolun tek şeridini trafiğe kapatan eylemciler, kısa süreliğine mahkeme girişini tamamen kapatarak sessiz eylem gerçekleştirdi. Filton 18 üyeleri ile İsrail'in Filistin'de öldürdüğü bazı kişilerin fotoğraflarını taşıyan protestocular, ellerini kırmızıya boyadı. Polisin güvenlik kordonu oluşturduğu mahkeme önünde sessiz oturma eylemi yapan grup, yaklaşık bir saat sonra yolu tekrar trafiğe açtı.