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İngiltere'de PKK'ya Yönelik Operasyonda 6 Gözaltı!

İngiltere'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonun detayları ve etkileri bildirildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:54
İngiltere'de PKK'ya Yönelik Operasyonda 6 Gözaltı!

İngiltere'de PKK'ya Yönelik Gözaltılar

ANKARA/LONDRA - İngiltere'de, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda 2'si kadın, toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisi, Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonun farklı adreslerde yapıldığını duyurdu. Gözaltına alınan bireylerin yaşları 23, 27, 31, 56, 59 ve 61 olarak belirlendi.

Operasyon kapsamında Londra’nın kuzeyindeki Haringey bölgesinde bulunan Kürt Toplum Merkezi dahil olmak üzere 8 adreste arama gerçekleştirildi. Polis, toplum merkezinde incelemenin yaklaşık 2 hafta sürebileceğini bildirdi.

Londra polisi, arama gerçekleştirilen adreslerin çevresindeki yaya ve araç trafiğini kapattığını da açıkladı. Bu bölgelerde devriye sayısının artırılacağı vurgulandı.

Polisten Açıklama

Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, PKK ile bağlantılı faaliyetlere yönelik önemli bir soruşturmanın ardından bu operasyonun gerçekleştirildiğini belirtti. Flanagan, "Umarım yapılan gözaltılar, terör faaliyetine müsamaha göstermeyeceğimizin bir göstergesi olur," dedi.

Flanagan ayrıca, PKK ile ilişkili kişilerin hedef alındığını düşünenlerin polise başvurmalarını teşvik etti. Polis, toplum merkezinin kapatılmasının rahatsızlık verebileceğinin farkında olduklarını ama iddiaların ciddiyeti nedeniyle dikkatli davranmaları gerektiğini açıkladı.

Terörle Mücadele Çabaları

Resmi kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Birleşik Krallık, PKK’yı terör örgütü olarak kabul ediyor ve bu doğrultuda terörizmin finansmanı, kara para aklama ve eleman devşirme gibi konularda çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

İlgili bilgiler düzenli olarak Türk yetkililer tarafından Birleşik Krallık makamlarına ulaştırıldı. Dosyanın tamamlanmasının ardından operasyona karar verildi. Birleşik Krallık Polisi Terörle Mücadele Birimi, Londra Haringey’deki PKK bağlantılı derneğe baskın düzenledi. Bu baskının amacı, terör örgütü ile olan ilişkiyi ve olası destek faaliyetlerini araştırmaktı. Gözaltına alınan kişiler şu anda Londra’da bir polis karakolunda tutuluyor.

Kaynaklar, derneğe yapılan baskının önemine dikkat çekerek, Birleşik Krallık’taki PKK bağlantılı grupların panik içinde olduğunu değerlendirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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