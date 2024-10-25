İngiltere'de Televizyon Programında Karpuz Sembolu Sansürlendi

İngiltere'deki Big Brother Programında Sansür Krizi

İngiltere'de yayınlanan Big Brother adlı televizyon programında, yarışmacı Ali Bromley tarafından giyilen karpuz dilimi simgesi içeren siyah tişört, Filistin'i çağrıştırdığı iddiasıyla sansürlendi.

Olayın Gelişimi

ITV kanalında yayımlanan programda, Bromley'in giydiği t-shirtteki karpuz dilimi, Antisemitizm Karşıtı Kampanya tarafından tepkiyle karşılandı. Grup, bu tasvirin "İsrail karşıtı duygularla ilişkilendirilen bir sembol" olduğunu vurguladı.

İzah Edilen Endişeler

Yapılan açıklamada, görüntülerin İngiliz Yahudi toplumu arasında kaygı yarattığı belirtilirken, karpuz dilimi ile birlikte kullanılan "Nehirden denize" sloganının, İsrail'i yok etme ve soykırım çağrısı yaptığı ifade edildi. Ayrıca, bu duruma nasıl izin verildiğine yönelik eleştiriler arttı ve ilgili kuruluşlara şikayette bulunulacağı kaydedildi.

Programcıların Tepkisi ve Sansür İşlemi

Gelen tepkilerin ardından ITV, Bromley'in tişörtündeki karpuz sembolünü yayındayken kaldırma kararı aldı. Big Brother ekibi, tüm yarışmacıların kullandığı eşyaların kurallara uygunluğunun kontrol edildiğini, zarar verebilecek kişisel eşyaların programa alınmayacağını belirtti.

Ayrıca, tişörtteki sembolün yayın öncesi gözden kaçtığı ve izleyicilerden özür dilendiği vurgulandı. Tişört, Big Brother evinden çıkarıldı ve yarışmacılar konuyla ilgili bilgilendirildi.

Yarışmanın Dinamikleri

Big Brother'da yarışmacılar, sürekli kameralar tarafından izlenen bir evde yaşamaktadırlar.