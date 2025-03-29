İngiltere'de Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri İçin Kültürel Diplomasi Paneli Düzenlendi

İngiltere'de Kültürel Diplomasi Anlaşmaları İşleniyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Milletleri Buluşturmak: Türkiye-Birleşik Krallık İlişkilerini Kültürel Diplomasiyle Güçlendirmek" başlıklı panel, kültürel etkileşimin önemini vurguladı. Cumartesi günü düzenlenen etkinlik, Ramazan Çadırı Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Altun: Türkiye'nin İnsani Durumu Önceliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panelde katılımcılara video mesajla seslenerek, "7 Ekim 2023'ten bu yana küresel vicdanın en büyük sınavlarından biri, İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü soykırımdır" dedi. Altun, bu tür meselelerin çözümünün güçlü bir küresel inisiyatif gerektirdiğini ifade etti.

Altun, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine atıfta bulunarak, iki ülkenin tarih boyunca birbirlerini kültürel diplomasi yoluyla daha iyi anladığını belirtti. Sanattan eğitime, akademiden medyaya kadar geniş bir işbirliği ağı oluşturulduğunu vurguladı.

Ramazan Ayının Önemi ve Kültürel Paylaşımlar

Etkinliğin Ramazan ayında düzenlendiğini hatırlatan Altun, bu dönemin paylaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği zamanlardan biri olduğunun altını çizdi. Londra'daki Ramazan Çadırı Projesi'nin farklı kültürlerin bir araya gelmesi için önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Barış İçin Türkiye'nin Rolü

Altun, Türkiye'nin barışı sağlayacak rollere her zaman hazır olduğunu sözlerine ekleyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasındaki görüşmelerde de belirtildiği gibi, Türkiye, barışı kolaylaştırmak adına üzerindeki sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir" dedi.

Konuşmasında, Türk ve İngiliz kültürleri arasında derinleşen ilişkilerin, ortak öğrenci değişim programları ve kültür etkinlikleri ile geliştirildiğini vurgulayan Altun, Türk sinema ve müziğinin Birleşik Krallık'ta daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.

Altun, tiyatrodan festivallere, belgesel projelerinden gastronomik etkinliklere kadar çok sayıda alanda yapılan kültürel paylaşımların, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmede önemli bir rol oynadığını ifade etti.