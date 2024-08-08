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İngiltere'deki Türk Toplumu Aşırı Sağcı Eylemlerden Endişeli

İngiltere Türk Federasyonu Başkanı, aşırı sağcı eylemlerin Türk toplumunu tehdit ettiğini ve önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:49
İngiltere'deki Türk Toplumu Aşırı Sağcı Eylemlerden Endişeli

İngiltere Türk Toplumunda Aşırı Sağcı Şiddet Endişesi

Mehmet Şükrü Acar, İngiltere Türk Federasyonu Dönem Başkanı, aşırı sağcı eylemlerin Türk vatandaşlarını ciddi şekilde endişelendirdiğini ifade etti.

Aşırı Sağcı Şiddet Olayları

Acar, Londra ve diğer şehirlerdeki aşırı sağcı protestoların Türk toplumu üzerinde yarattığı korkuyu dile getirerek, bu tür olayların bir an önce son bulması gerektiğini vurguladı. 25 yıldır İngiltere’de yaşayan Acar, bu süre içerisinde karşılaştığı en ciddi olayların, 30 Temmuz'dan itibaren başlayan şiddet eylemleri olduğunu belirtti.

Provokatif Paylaşımlar Sorunları Düşürüyor

Southport'ta yaşanan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği olay sonrası, sosyal medyadaki iddiaların geride bıraktığı yıkımın farkında olduklarını aktaran Acar, camilere ve kültürel merkezlere yapılan saldırıların Türk ve Müslüman vatandaşları kaygılandırdığını belirtti.

Küçük Olaylar Üzerinden Tehdit Oluştu

Acar, Birleşik Krallık'ta Türk nüfusunun yaklaşık 850 bin olduğunu ve şu ana kadar Türk toplumu üzerinde ciddi bir tehdit bulunmadığını ancak olası tehditlere karşı teyakkuzda olduklarını ifade etti. Newcastle'da bir Türk ailesinin aşırı sağcı bir grupla yaşadığı küçük bir tartışmanın hemen ardından önlemlerin artırıldığını kaydetti.

Hükümetin Güvenlik Önlemleri

Acar, hükümetin camilere ve derneklere yönelik güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ve polisin bölgelerde sürekli devriye gezdiğini belirtti. Sosyal medyada yer alan provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Acar, Başbakan Keir Starmer’in sosyal medyaya yönelik eleştirilerini hatırlatarak, bilgi paylaşımının kontrol altına alınmasının önemine dikkat çekti.

Şiddete Karşı Sakin ve Sağduyulu Tepkiler

Acar, Müslüman topluluğun ve İngiliz halkının genel olarak sağduyulu bir tavır sergilediklerini, camilere yönelik saldırılara rağmen herhangi bir karşı saldırı girişiminde bulunmadıklarını ifade etti.

Destek Mesajı ve Dikkatli Olma Çağrısı

Acar, Türk vatandaşlarına karşı olası bir tehlike durumunda dikkatli olmaları ve kendilerini korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca, Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi, vatandaşların yerel basını takip etmeleri ve acil durumlarda dış temsilciliklerle iletişimde kalmaları gerektiğini hatırlattı.

Türk toplumu olarak, gereken önlemlerin alınması ve toplum içerisinde birlik olunması gerektiğini belirten Acar, yaşananların sona ermesi için sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

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