İngiltere'den Çin'e Rusya'ya Destek Vermemesi İçin Çağrı

İngiltere'nin Çin Ziyareti

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Çin ziyareti sırasında Pekin hükümetine, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri sanayisine malzeme temin etmemesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlığı'nın Açıklamaları

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lammy’nin, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile sürdürdüğü görüşmede, hem İngiltere hem de Çin'in Avrupa'daki savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması için ortak bir çıkarının bulunduğunu vurguladığı belirtildi.

Rusya’ya Destek Endişeleri

Lammy, Çin'in Rusya'nın askeri endüstrisine yapılacak destek konusunda duyduğu endişeleri yineleyerek, Pekin yönetiminden, Çinli firmaların Rus askeri sanayisine olan katkılarının araştırılması ve bu desteğin engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

ABD'nin Yaptırımları

Lammy'nin Çin ziyaretinin, ABD’nin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında kullanılan uzun menzilli insansız hava aracının (İHA) üretimi ve sevkiyatı gerekçesiyle iki Çinli şirkete yaptırım kararı almasının ardından gerçekleştiği bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, 17 Ekim tarihinde yayımladığı yaptırım listesinde, Rus yapımı "Garpiya" model uzun menzilli İHA'ların motorlarının üretiminde yer alan Xiamen Limbach Aircraft Engine Company ve İHA'ların sevkiyatında rol aldığı öne sürülen Redlepus Vector Industry isimli firmalara yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Çin'in Yanıtı

İHA'ların, savaşta kritik altyapıyı hedef alarak büyük kayıplara neden olduğu iddialarına karşılık, Çin yönetimi, Rusya-Ukrayna çatışmasının taraflarına herhangi bir öldürücü silah temin etmediğini savunarak, askeri ve sivil kullanıma yönelik ürünlerin ihracatının titizlikle kontrol altında tutulduğunu ifade etti.