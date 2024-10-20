DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.326.072,18 -0,29%

İngiltere'den Çin'e Rusya'ya Destek Vermemesi İçin Çağrı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Pekin'de Ukrayna savaşına dair önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 12:14
İngiltere'den Çin'e Rusya'ya Destek Vermemesi İçin Çağrı

İngiltere'nin Çin Ziyareti

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Çin ziyareti sırasında Pekin hükümetine, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri sanayisine malzeme temin etmemesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlığı'nın Açıklamaları

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lammy’nin, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile sürdürdüğü görüşmede, hem İngiltere hem de Çin'in Avrupa'daki savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması için ortak bir çıkarının bulunduğunu vurguladığı belirtildi.

Rusya’ya Destek Endişeleri

Lammy, Çin'in Rusya'nın askeri endüstrisine yapılacak destek konusunda duyduğu endişeleri yineleyerek, Pekin yönetiminden, Çinli firmaların Rus askeri sanayisine olan katkılarının araştırılması ve bu desteğin engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

ABD'nin Yaptırımları

Lammy'nin Çin ziyaretinin, ABD’nin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında kullanılan uzun menzilli insansız hava aracının (İHA) üretimi ve sevkiyatı gerekçesiyle iki Çinli şirkete yaptırım kararı almasının ardından gerçekleştiği bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, 17 Ekim tarihinde yayımladığı yaptırım listesinde, Rus yapımı "Garpiya" model uzun menzilli İHA'ların motorlarının üretiminde yer alan Xiamen Limbach Aircraft Engine Company ve İHA'ların sevkiyatında rol aldığı öne sürülen Redlepus Vector Industry isimli firmalara yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Çin'in Yanıtı

İHA'ların, savaşta kritik altyapıyı hedef alarak büyük kayıplara neden olduğu iddialarına karşılık, Çin yönetimi, Rusya-Ukrayna çatışmasının taraflarına herhangi bir öldürücü silah temin etmediğini savunarak, askeri ve sivil kullanıma yönelik ürünlerin ihracatının titizlikle kontrol altında tutulduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Orman Temizliği Etkinliği'ne Katıldı
2
Ağrı Dağı Kış Beyazına Büründü
3
Beyoğlu'nda Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı
4
Irak Türkmen Cephesi Seçimlere Katılım Çağrısı Yaptı
5
Yenidoğan Çetesinin Hemşirelerinin Etkin Pişmanlık Talepleri
6
Yunan Sahil Güvenliği Düzensiz Göçmenleri Denize Bıraktı, Türkiye Müdahale Etti
7
Antalya'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı: Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’