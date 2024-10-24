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İngiltere'den Lübnan'a Acil Ateşkes Çağrısı

Bakan Hamish Falconer, Lübnan'ın Gazze gibi bir duruma düşmemesi için acil ateşkes ve yardımların artırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:15
İngiltere'den Lübnan'a Acil Ateşkes Çağrısı

İngiltere'den Lübnan'a Acil Ateşkes Uyarısı

İngiltere'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Lübnan için kritik bir uyarıda bulundu. Falconer, "Lübnan'ın başka bir Gazze olmasına izin veremeyiz." diyerek acil ateşkes çağrısında bulundu.

Paris'teki Konferansta Önemli Açıklamalar

Falconer, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" konferansında, ülkenin mevcut durumunun her geçen gün kötüleştiğine dikkat çekti. Henüz devam eden çatışmalara dair, "İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine füzeler atmasıyla başladı. Biz, İsrail'in meşru müdafaa hakkını destekliyoruz," ifadelerini kullandı.

İnsani Yardım ve İşbirliği

İngiltere'nin Lübnan'a yaptığı destekle ilgili olarak, Falconer, "Ülkemiz, gıda, ilaç ve temiz su başta olmak üzere 15 milyon sterlinlik yardım sağladı. Ayrıca birçok sevecen Britanyalı, Gazze ve Lübnan için acil durum fonlarına katkıda bulunuyor. Hükümetimiz de bu fonlara 10 milyon sterlin bağış yapma sözü verdi," dedi.

Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Önlemleri

Falconer, tüm Birleşmiş Milletler çalışanlarına ve sağlık personeline atıfta bulunarak, "BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) güvenliğine yönelik tehditleri kınıyoruz. Sivil yaralanmaları ve altyapıyı korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini tüm taraflara hatırlatıyoruz," şeklinde konuştu.

Gazze'de Yeni Bir Sayfa

Gazze'deki durumla ilgili olarak Falconer, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın katledilmesi sonrasında, "Gazze'de yeni bir sayfa açılmalı. Acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve insani yardımların artırılması gerekiyor," dedi. Falconer, tüm çabaların şiddet döngüsünü kırmaya odaklanması gerektiğini belirterek, "BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, siyasi çözümün tek yoludur ve Mavi Hat boyunca güvenli bir gelecek sağlamanın yegâne yoludur," ifadelerini ekledi.

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