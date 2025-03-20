İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den İsrail'in BM Tesisine Saldırıya Tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den Açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesini hedef alan saldırısının ardından önemli bir açıklamada bulundu. Lammy, bu olaya dair şunları ifade etti: "Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermeli."

BM Tesisinin Vurulması

Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de gerçekleşen saldırıyla derin üzüntü duyduğunu belirtti. Hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine başsağlığı dileyen Lammy, "Bu saldırı, insani yardım çalışanlarının ve BM'nin korunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor." dedi.

Olayın Ardındaki Çağrılar

Saldırının ardından, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan BM'ye ait merkezi bombaladığı ve bu saldırıda 1 yabancı çalışanın yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise ağır yaralandığı kaydedildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu saldırıyı kınayarak, kapsamlı bir soruşturma talep etti. Guterres, insani yardımın önemine de dikkat çekerek, bu tür olayların tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.