DOLAR
35,89 0,04%
EURO
37,27 0,29%
ALTIN
3.305,41 -0,01%
BITCOIN
3.525.338,92 -0,72%

İngiltere, Gazze'deki Filistinlilerin Zorla Yerlerinden Edilmesine Karşı Çıkıyor

İngiltere, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yönelik her türlü çabaya karşı çıkacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:47
İngiltere, Gazze'deki Filistinlilerin Zorla Yerlerinden Edilmesine Karşı Çıkıyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds, Gazze'nin geleceğine Filistinlilerin karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, Gazze'deki Filistinlilerin kendi istekleri dışında komşu Arap ülkelerine taşınmasına yönelik her türlü çabaya karşı çıkacaklarını bildirdi.

Bakan Dodds, parlamentoda gerçekleştirilen Gazze konulu oturumda milletvekillerinin bölgedeki mevcut duruma dair sorularını yanıtlarken, İngiltere'nin Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan egemen bir Filistin Devleti ile güvenli ve emniyetli bir İsrail'in yer aldığı, Kudüs'ün ortak başkent olarak değerlendirildiği müzakere edilmiş iki devletli çözümü desteklediğini yineledi.

Dodds, önceliklerinin Gazze'de kırılgan olan ateşkesin devam etmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması, Gazze'ye yardımların ulaşması ve sürdürülebilir barışa giden yolun yeniden inşasını sağlamak olduğunu belirtti. Şunları ekledi:

"Bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun desteğiyle, Gazze'nin geleceğine Filistinliler karar vermeli. Gazze'deki Filistinlilerin kendi istekleri dışında komşu Arap ülkelerine taşınmasına yönelik her türlü çabaya karşı çıkacağız. Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi ya da Gazze Şeridi topraklarında herhangi bir küçülmeye gidilmesi söz konusu olmamalı. Filistinli siviller evlerine dönebilmeli, evlerini ve yaşamlarını yeniden inşa edebilmelidir. Bu, uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmış bir haktır. Gazze, 2 milyon Filistinliye ev sahipliği yapıyor ve Filistinlilerin barış ve güven içinde İsraillilerle birlikte yaşadığı, gelecekteki Filistin Devleti'nin ayrılmaz parçası olmaya devam edecektir."

Dodds, halihazırda Gazze'deki ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kalıcı hale gelmesi için birlikte çalışma gerekliliğini vurguladı.

Trump'ın Gazze Planı

Öte yandan, Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını bildirmişti. Trump, Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş bir alan olduğunu belirterek, Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmesinin daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump'ı yine şu ifadeleri kullanarak desteklemişti: "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız."

İLGİLİ HABERLER

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinan Ateş Cinayet Davasında Sanıkların Yargılanmasına Başlandı: Mustafa Ensar Aykal Tahliye Edildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asrın Felaketi' Açıklaması: Maliyet 254 Milyar Dolar
3
Yunanistan'da WhatsApp Kullanıcılarına Casus Yazılım İddiası
4
Filistin Başbakanı ve Arap Birliği Genel Sekreteri'nden Gazze'ye Destek Toplantısı
5
Birlik Haber-Sen Başkanı Budak: Memur ve Emeklilere Refah Payı Talebi
6
HSK'nin Mazeret Kararnamesiyle 268 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış