İngiltere, Gazze'deki Filistinlilerin Zorla Yerlerinden Edilmesine Karşı Çıkıyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds, Gazze'nin geleceğine Filistinlilerin karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, Gazze'deki Filistinlilerin kendi istekleri dışında komşu Arap ülkelerine taşınmasına yönelik her türlü çabaya karşı çıkacaklarını bildirdi.

Bakan Dodds, parlamentoda gerçekleştirilen Gazze konulu oturumda milletvekillerinin bölgedeki mevcut duruma dair sorularını yanıtlarken, İngiltere'nin Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan egemen bir Filistin Devleti ile güvenli ve emniyetli bir İsrail'in yer aldığı, Kudüs'ün ortak başkent olarak değerlendirildiği müzakere edilmiş iki devletli çözümü desteklediğini yineledi.

Dodds, önceliklerinin Gazze'de kırılgan olan ateşkesin devam etmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması, Gazze'ye yardımların ulaşması ve sürdürülebilir barışa giden yolun yeniden inşasını sağlamak olduğunu belirtti. Şunları ekledi:

"Bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun desteğiyle, Gazze'nin geleceğine Filistinliler karar vermeli. Gazze'deki Filistinlilerin kendi istekleri dışında komşu Arap ülkelerine taşınmasına yönelik her türlü çabaya karşı çıkacağız. Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi ya da Gazze Şeridi topraklarında herhangi bir küçülmeye gidilmesi söz konusu olmamalı. Filistinli siviller evlerine dönebilmeli, evlerini ve yaşamlarını yeniden inşa edebilmelidir. Bu, uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmış bir haktır. Gazze, 2 milyon Filistinliye ev sahipliği yapıyor ve Filistinlilerin barış ve güven içinde İsraillilerle birlikte yaşadığı, gelecekteki Filistin Devleti'nin ayrılmaz parçası olmaya devam edecektir."

Dodds, halihazırda Gazze'deki ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kalıcı hale gelmesi için birlikte çalışma gerekliliğini vurguladı.

Trump'ın Gazze Planı

Öte yandan, Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını bildirmişti. Trump, Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş bir alan olduğunu belirterek, Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmesinin daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump'ı yine şu ifadeleri kullanarak desteklemişti: "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız."