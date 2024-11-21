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İngiltere Genelkurmay Başkan Yardımcısı'ndan Sert Mesaj: 'Gerekirse Bu Gece Savaşırız!'

İngiltere Genelkurmay Başkan Yardımcısı Magowan, Rusya'nın işgali durumunda ordunun savaşmaya hazır olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 23:41
İngiltere Genelkurmay Başkan Yardımcısı'ndan Sert Mesaj: 'Gerekirse Bu Gece Savaşırız!'

İngiltere Genelkurmay Başkan Yardımcısı'ndan Çarpıcı Açıklama

İngiltere Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Rob Magowan, Rusya'nın Doğu Avrupa'yı işgali durumunda İngiliz ordusunun savaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Magowan, "İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse savaşırız" ifadelerini kullandı.

Parlamentoda Kritik Toplantı

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Korgeneral Magowan, İngiltere Parlamentosunun Savunma Komitesinde önemli açıklamalarda bulundu. Healey, Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili parlamentoya verilen brifinglerde Rusya'nın 10 bine yakın Kuzey Koreli askeri cepheye sürdüğünü belirtti.

Rusya'nın nükleer tehditlerine karşı savunma bütçesinin milli gelirin %2,5'ine çıkarılması gerektiğinin altını çizen Healey, NATO’nun doğu kanadına bir tümen konuşlandırmanın gerekliliği konusundaki soruya gizli oturumda yanıt vereceğini söyledi.

Rusya'nın Olası İşgaline Hazırlık

Bu soruya Korgeneral Magowan, "Sayın Bakan'ın bu konuda gizli oturum teklif ettiğinin farkında olarak şunu söyleyebilirim; eğer Ruslar bu gece Doğu Avrupa'yı işgale başlarsa, onları savaşta biz karşılarız" şeklinde cevap verdi. Bu yanıt üzerine Healey ise, "Zaten şu anda oradayız, Estonya'dayız" diyerek mevcut askeri varlıklarına dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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