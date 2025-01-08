İngiltere Hastaneleri Grip Salgını Nedeniyle Kritik Durumda

İngiltere'deki Hastaneler 'Kritik Durum' İlan Etti

Grip ve diğer solunum yolu hastalıklarındaki artış, İngiltere'deki hastaneler üzerinde ciddi baskılar yaratmaya devam ediyor. Birçok hastane, bu artışın tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle 'kritik durum' ilan etti.

Hastanelerde Yüksek Talep

Royal Liverpool Üniversitesi Hastanesi ve Birmingham Üniversite Hastaneleri, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) bünyesindeki son kritik durum ilan eden kuruluşlar oldu. Acil servislerdeki olağanüstü yüksek talep sebebiyle hastalara alternatif sağlık hizmetlerini kullanmaları tavsiye ediliyor.

Doktorların Çabası

Royal Liverpool Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Direktörü Oliver Zuzan, doktorların hastaları hızlı bir şekilde tedavi etmek için yoğun çaba sarf ettiğini, ancak acil durumdaki hastalara öncelik vermek zorunda kaldıklarını ifade etti. Zuzan, “Eğer durumunuz acil değilse aile hekiminiz, yerel eczaneniz veya ayakta tedavi merkezleri gibi diğer sağlık hizmetlerini kullanmayı düşünebilirsiniz.” dedi.

Diğer Hastaneler de Kritik Durumda

Birmingham Üniversite Hastaneleri’nin internet sitesinde, acil servislerin halihazırda “çok yoğun” olduğu yönünde uyarılar yer aldı. Hampshire Hastaneleri ve Plymouth Üniversite Hastaneleri de benzer uyarılarla kritik durum ilan ederek acil servislere yönelik artan baskıya dikkat çekti.

Grip Vakalarının Artışı

Surrey bölgesindeki sağlık yetkilileri, bölgedeki tüm hastanelerin “ciddi baskı” altında olduğunu açıkladı. North Bristol Hastanesi, grip ve solunum yolu hastalıklarındaki önemli artışların bu ay itibarıyla kaydedildiğini duyurdu.

Grip Nedeniyle Artan Hasta Sayısı

NHS tarafından yapılan açıklamalara göre, grip nedeniyle hastanede yatan hasta sayısı yılbaşı öncesinde 5 binin üzerine çıkarak 4 katına çıktı. Noel günü hastanelerde 4,102 grip hastası bulunurken, 29 Aralık itibarıyla bu sayı yaklaşık %25'lik bir artışla 5,074'e yükseldi.

Sağlık Bakanı'ndan Açıklama

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, “Bu kış grip nedeniyle hastaneye yatan hasta sayısı geçen yıla göre 3 katına çıkarak NHS üzerinde büyük bir baskı oluşturdu.” şeklinde konuştu.