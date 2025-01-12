İngiltere Maliye Bakanı Reeves, Çin'deki Ekonomik İlişkileri Yeniden Canlandırma Çabasında

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in Pekin Ziyareti

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, Covid-19 salgınının ardından Çin ile bozulan ilişkileri yeniden canlandırmak amacıyla Pekin'e gitti. İki günlük ziyaretine dün başlayan Reeves, burada önemli temaslarda bulundu.

11. Çin-İngiltere Ekonomik ve Finansal Diyalog Toplantısı

Pekin'de gerçekleştirilen 11. Çin-İngiltere Ekonomik ve Finansal Diyalog Toplantısı'nda, Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile bir araya gelen Reeves, ayrıca Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng ile de görüştü. Bu toplantı, 2019'da yapılan son toplantının ardından, 6 yıllık bir aradan sonra düzenleniyor.

Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, toplantıda, Çin ve İngiltere'nin birbirini tamamlayıcı ekonomilere sahip olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki potansiyelin, farklı görüş ayrılıklarının önüne geçtiğini belirten Hı, ticaret ve yatırımların artırılması için temiz enerji, finansal hizmetler, yeşil ekonomi, biyoteknoloji ve yapay zeka alanlarında işbirliğinin genişletilmesini önerdi.

İki Ülke Arasındaki Ekonomik İşbirliği

Reeves, toplantıda iki ülkenin gelecek 5 yıl için 600 milyon pound değerinde işbirliği anlaşmaları imzaladığını ifade etti. Aynı zamanda, Çin ile ekonomik ilişkileri yeniden canlandırmanın İngiltere için 1 milyar pound ek değer yaratmasını beklediklerini dile getirdi.

İşçi Partisi'nin Hedefleri

İngiltere'de temmuzda yapılan seçimlerin ardından iş başına gelen İşçi Partisi hükümeti, son 10 yılda giderek bozulan ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlar atmayı amaçlıyor. Özellikle 2016'da Theresa May döneminde başlayan ihtilaflı süreçler, iki ülke arasında önemli sorunları beraberinde getirmişti.

Güvenlik Endişeleri ve İlişkiler

İngiltere Parlamentosu, 2021'de Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur azınlığa yönelik soykırım uygulandığını kabul etmişti. Son yıllarda Çin'in İngiltere'deki faaliyetlerine dair güvenlik endişeleri de artış göstermiştir.

Eski Başbakan Rishi Sunak, Kasım 2022'deki konuşmasında, Çin ile ilişkilerin değiştiğini belirterek, ekonominin güvenliği üzerinde daha fazla durulması gerektiğini ifade etmişti. Ayrıca, İngiltere Parlamentosunun İstihbarat ve Güvenlik Komitesi, Temmuz 2023'te yayınladığı raporda, Çin'in İngiltere üzerindeki nüfuzuna karşı koruma mekanizmalarının yetersiz olduğunu vurguladı.