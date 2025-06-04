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İngiltere Parlamentosunda 'Hac ve Umre için Yeşil Rehber' Tanıtıldı

Hac yolculuklarına çevresel sorumluluğu entegre eden 'Yeşil Rehber', İngiltere Parlamentosu'nda tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 18:00
İngiltere Parlamentosunda 'Hac ve Umre için Yeşil Rehber' Tanıtıldı

Hac ve Umre için Yeşil Rehber Tanıtımı

'Hac ve Umre için Yeşil Rehber', hac yolculuklarına çevresel sorumluluğu entegre etmeyi teşvik etmek amacıyla hazırlanan önemli bir kaynak olarak İngiltere Parlamentosu'nda tanıtıldı.

Tanıtıma Katılan İsimler

Global One 2015 adlı İngiliz Müslüman hayır kuruluşu tarafından hazırlanan rehberin tanıtımına İngiltere Parlamentosu Hac ve Umre Grubu Başkanı ve İşçi Partisi Milletvekili Yasmin Qureshi, İnanç, Topluluklar ve İskandan Sorumlu Devlet Bakanı Wajid Khan, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile birçok milletvekili, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetli katıldı.

Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Projesi

Toplantıda, Ertaş, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık projesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türk hacılara sunulan hizmetler ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetler hakkında bilgi verdi. Sürdürülebilirliğin ve çevre bilincinin İslam medeniyetinde köklü bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Hac ve Umre'de Çevre Duyarlılığı

Yapılan konuşmalarda, hac ve umrenin çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirilmesinin önemi ifade edilirken, İslam dininin çevre konusundaki hassasiyetlere geçmişte dikkat çektiği de belirtildi. Hac ve Umre için Yeşil Rehber, hac yolculuklarına çevresel sorumluluğu entegre etmeyi amaçlıyor.

Çeşitli Dillerde Erişim

İngilizce ve Arapçanın yanı sıra yeni versiyonunda Türkçe, Urduca, Fransızca, Hollandaca ve Hausa dillerinde de sunulan rehber, hac ibadetinin çevreye olan etkisini azaltmanın yanı sıra İslam dininin çevreye duyarlılığını vurgulamayı hedefliyor. Ayrıca, sürdürülebilir haccın tüm Müslüman toplulukları için erişilebilir olmasını teşvik ediyor.

Hac yolculuklarına çevresel sorumluluğu da entegre etmeyi teşvik etmek amacıyla hazırlanan "Hac ve...

Hac yolculuklarına çevresel sorumluluğu da entegre etmeyi teşvik etmek amacıyla hazırlanan "Hac ve Umre için Yeşil Rehber", İngiltere Parlamentosunda tanıtıldı. Global One 2015 adlı İngiliz Müslüman hayır kuruluşu tarafından hazırlanan rehberin İngiltere Parlamentosundaki tanıtımına İngiltere Parlamentosu Hac ve Umre Grubu Başkanı ve İşçi Partisi Milletvekili Yasmin Qureshi, İnanç, Topluluklar ve İskandan Sorumlu Devlet Bakanı Wajid Khan, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile çok sayıda milletvekili, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetli katıldı.

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