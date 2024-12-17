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İngiltere, Rusya'nın Gölge Filo Gemilerine Yaptırım Uyguladı

İngiltere, Rus petrolünü taşıdığı gerekçesiyle 20 'gölge filo' gemisine yaptırım kararı aldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:55
İngiltere, Rusya'nın Gölge Filo Gemilerine Yaptırım Uyguladı

İngiltere, Gölge Filo Gemilerine Yaptırımları Devreye Soktu

İngiltere, Rus petrolünü taşıdığı gerekçesiyle 20 "gölge filo" gemisine yönelik yeni yaptırım kararını açıkladı. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan resmi açıklamada, bu yaptırımın Rusya'nın enerji sektörünü hedef aldığı vurgulandı.

Yaptırım Uygulanan Gemiler

Açıklamada, yaptırım uygulanan 20 gemi arasında kelime kelime belirtilen "Ocean Faye, Andaman Skies ve Mianzimu" gibi gemilerin de bulunduğu ifade edildi. Bu gemilerin her birinin bu yıl 4 milyon varilden fazla Rus petrolü taşıdığı kaydedildi. Yaptırımların, bu gemilerin hareketlerini kısıtlamanın yanı sıra bazı İngiliz limanlarına erişimini de yasakladığı belirtildi.

Yaptırımların Önemi ve Geçmişte Uygulananlar

İngiltere, bugüne kadar 93'ü petrol tankeri olmak üzere 100'den fazla gemiye Rus petrolünü taşıdıkları gerekçesiyle yaptırım uyguladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bu yaptırımların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş ekonomisi üzerindeki baskıyı artıracağı yönündeki yorumlarıyla destekledi.

Ukrayna'ya Destek

Açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'nın enerji şebekesini onarması ve kış aylarında en kırılgan durumda olanlara destek olmak amacıyla 35 milyon sterlinlik acil destek sağlayacağı duyuruldu.

Rusya'nın Gölge Filosuna Karşı Önlemler

Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşılık olarak, Rusya'nın petrol ve diğer mallarını gizlice taşımak amacıyla eski ve elverişsiz tankerlerden oluşan gizli bir "gölge filo" kurduğu iddia edilmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği ülkeleri de 15'inci yaptırım paketinde Rusya'nın gölge filosunu hedef alma konusunda dün anlaşmaya vardı.

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