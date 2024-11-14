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İngiltere Savunma Bakanı Healey, TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, TUSAŞ'ı ziyaret ederek Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri inceledi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:40
İngiltere Savunma Bakanı Healey, TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

İngiltere Savunma Bakanı Healey'den TUSAŞ'a Resmi Ziyaret

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyareti ile önemli bir adım attı. Resmi temasları çerçevesinde Ankara'da bulunan Healey, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyetle birlikte TUSAŞ'a gitti.

Kuruluşun Başarısı ve Ziyaretin Önemi

TUSAŞ'a gerçekleştirdiği ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da yer aldı. Haluk Görgün, ziyarete dair yaptığı paylaşımlarda Healey'in TUSAŞ şehitlerinin anısına taziye defterini imzaladığını belirtti. Görgün, "Bu vesileyle menfur saldırıda hayatını kaybeden TUSAŞ şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum," dedi.

Milli Prototipler Sergilendi

Görgün, ziyaret kapsamında Sayın Bakan'a Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki önemli projeleri olan KAAN milli muharip uçağını, HÜRJET jet eğitim uçağını, AKSUNGUR, ANKA ve ANKA III'ü yerinde gösterme fırsatı bulduklarını aktardı.

Son olarak, Healey'in ziyareti ve taziyeleri için kendisine teşekkür eden Görgün, TUSAŞ’ın bu alandaki başarılarının önemini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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