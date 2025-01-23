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İngiltere, TikTok'un Veri Güvenliği ve Propaganda Riski Konusundaki Endişelerini Açıkladı

İngiltere, TikTok'un veri güvenliği ve propaganda riskiyle ilgili endişelerini dile getirerek, ABD'deki yasaklardan ders çıkaracaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:37
İngiltere, TikTok'un Veri Güvenliği ve Propaganda Riski Konusundaki Endişelerini Açıkladı

İngiltere, TikTok'un Tehlikeleri Konusunda Uyarıyor

İngiltere'nin Bilim, Yenilik ve Teknolojiden Sorumlu Bakanı Peter Kyle, sosyal medya platformu TikTok'un kullanıcılarına sunduğu olanakların yanı sıra veri güvenliği ve propagandalara dair ciddi endişeler taşırken, bu durumun dikkatle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Önemli Endişeler ve Sahiplik Modeli

Kyle, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçte, TikTok'un sahiplik modeliyle ilgili kaygılarını dile getirerek, “Verilerin kullanımıyla ilgili, sahiplik modeliyle bağlantılı olarak ciddi endişelerim var” ifadelerinde bulundu. TikTok'un gençlerin farklı kültür ve ideolojileri keşfetmesine olanak sağlamasının olumlu bir etki yarattığını da belirtti.

ABD'nin Yasaklarından Ders Alıyoruz

Kyle, ABD'de TikTok'un yasaklanması ya da satılmasına yol açabilecek yasaların onaylanmasıyla birlikte İngiltere'nin de adımlarını dikkatli atması gerektiğini ifade etti. Ülkelerinin TikTok’a yönelik tutumlarının, uygulamanın sağladığı “heyecan türü” ile “olası riskler” arasında bir denge kurma çabası olduğunu açıkladı.

Propaganda ve Ulusal Güvenlik

Bakan Kyle, TikTok'un bir propaganda aracı olarak kullanılıp kullanılmadığı sorusuna, “TikTok konusunda dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz. Editoryal karar alma süreçlerine sahip pek çok platform bu tür önyargılara yol açıyor” yanıtını verdi. Ayrıca, ulusal güvenliği veya yaşam tarzını tehdit eden sosyal medya faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirdiklerini belirtti. “Eğer böyle bir durum olursa kamuoyu önünde harekete geçeriz” dedi.

Yasaklamalar Kullanıcıları Tehdit Ediyor

Kyle, ABD’nin TikTok'un yasaklanmasıyla ilgili attığı adımlardan ders çıkardıklarını ifade ederken, bu tür yasaklamaların kullanıcıları daha fazla veri toplayan Çin versiyonuna yönlendirebileceğine dikkat çekti. “Gerçek şu ki insanlar birdenbire uygulamanın Çin versiyonuna yöneldi” şeklinde konuştu.

TikTok'un Yanıtı

TikTok'dan bir sözcü, uygulamanın İngiltere kayıtlı ve düzenlemelere tabi bir şirket tarafından sağlandığını belirterek, kullanıcı verilerinin korunması için 10 milyar sterlin harcandığını ifade etti. Ayrıca, Çin hükümetinin ana şirket Bytedance'te herhangi bir hissesinin bulunmadığını vurguladı.

ABD'deki Gelişmeler

ABD'de TikTok'un yasaklanmasının gündeme geldiği gün, firma kullanıma kapatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, yasanın yürürlüğe girme süresini uzatacağını duyurarak, “Pazartesi günü, ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz” dedi. TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini de ekledi.

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