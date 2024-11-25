İngiltere: UCM'nin Kararına Sadık Kalacağız

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin önemini vurguladı. Lammy, Roma Statüsü'ne taraf olduklarını hatırlatarak, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine her zaman bağlı olduklarını ifade etti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Lammy, İtalya'nın ev sahipliğinde Fiuggi ve Anagni kasabalarında düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin İngiltere tarafından uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna yanıt veren Lammy, "Roma Statüsü'ne tarafız ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerimize her zaman bağlı kaldık," dedi.

Bakan Lammy, Netanyahu'nun İngiltere'yi ziyaret etmesi durumunda, "bir yargı süreci olabileceğini ve bu tür meselelerde adil yargılama ilkesine uyulacağını" vurguladı. UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.