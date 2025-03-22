İngiltere ve Ürdün, Gazze'de Ateşkesin Yeniden Sağlanması İçin İnisiyatif Aldı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ürdün Kralı Abdullah, Gazze'de ateşkese geri dönülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:25
İngiltere ve Ürdün, Gazze'de Ateşkesin Yeniden Sağlanması İçin İnisiyatif Aldı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkese geri dönülmesi konusunda önemli mesajlar iletti. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Starmer, Kral Abdullah ile yaptığı görüşmede, İsrail’in yeniden başlattığı saldırılardan duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Starmer, Ürdün liderinin bölgedeki siyasi çözüme yönelik çabalarına teşekkür ederek, Arap planı çerçevesinde Gazze Şeridi’nin yeniden inşasını memnuniyetle karşıladı. Liderler, ateşkese geri dönülmesi için her iki tarafa da baskı yapma gerekliliğinde hemfikir oldular.

Starmer, Ürdün’ün güçlü bir partner olduğunu vurgulayarak işbirliğini sürdürme niyetini ifade etti.

İsrail'in Saldırıları ve Son Durum

İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılara geri döndü. Son saldırılar sonucunda, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1200 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten itibaren ise yürütülen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı, 49,747 oldukça yüksek bir rakama ulaştı ve yaralı sayısı ise 113,213'e çıktı.

İsrail, ateşkesi bozan eylemleri ve Hamas’a yönelik artan askeri hamlelerini sürdürdüğünü, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle bildirdi. Öte yandan, Hamas, İsrail'in sözlerine bağlı kalmadığını ve ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, uluslararası arabulucu ülkelerin denetimi altında Filistin halkına yönelik yeniden bir soykırım başlatıldığını iddia etti.

İsrail'in bölgedeki saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı siyasi adımları ve iç istihbarat teşkilatını yeniden yapılandırma çabaları gölgesinde sürmekte.

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