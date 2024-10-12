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İnguşetya'da Silahlı Saldırı: 3 Ölü

Rusya'nın İnguşetya Cumhuriyeti'nde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 05:39
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 05:39
İnguşetya'da Silahlı Saldırı: 3 Ölü

İnguşetya'da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Rusya'nın İnguşetya Cumhuriyeti'nde meydana gelen silahlı saldırıda, araca ateş açılması sonucu üç kişi hayatını kaybetti. Olayda, bir polis memurunun da bulunduğu öğrenildi.

Olayın Detayları

Rus haber ajansı Tass'ın bildirdiğine göre, kimliği belirsiz şahıslar, polislerin bulunduğu bir araca silahlı saldırı gerçekleştirdi. İlk bulgulara göre, saldırıda biri polis olmak üzere üç kişi yaşamını yitirdi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından, olay yerinde yaralıların bulunduğu belirtildi. Yetkililer, saldırıyla ilgili derhal soruşturma başlattı.

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