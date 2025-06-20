İnkumu Tatil Beldesinde Denize Girmek 2 Gün Yasaklandı

Bartın'ın İnkumu Tatil Beldesinde Kirlilik Nedeniyle Yasaklama

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde denizde meydana gelen kirlilik ve petrol ürünü kokusu nedeniyle denize girmek

2 gün süreyle yasaklandı.

Valilik Açıklaması ve Gerekçesi

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İnkumu'nun mavi bayraklı 3 kilometrelik sahil şeridindeki deniz suyu yüzeyinde belirgin kirlilik tespit edilmiştir. Bu durumun halk sağlığı açısından riskler taşıdığı ifade edilmektedir.

Deniz yüzeyinde petrol ürünü ve benzeri kaynaklı kirleticilerin gözlemlenmesi, deniz suyu kalitesini etkilediği belirtilirken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Bartın Valisi Nurtaç Arslan başkanlığında toplanmış ve halk sağlığının korunması amacıyla tedbirler alınmıştır.

Açıklamada, “Halk sağlığının korunması, kimyasal kirleticilerin etkilerinden korunmak ve yüzenlerin sağlığını etkileyebilecek olası hastalıkları önlemek amacıyla İnkumu plajında tedbiren 21 ve 22 Haziran 2025 tarihlerinde 2 gün süreyle denize girilmemesine karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde denizde oluşan kirlilik ve petrol ürünü kokusu sebebiyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde denizde oluşan kirlilik ve petrol ürünü kokusu sebebiyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.