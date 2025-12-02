İnönü’de Metruk Halı Yıkama Yeri Yenilenip Hizmete Açıldı

İnönü Belediyesi, Aşağıkuzfındık'ta metruk halı yıkama yerini yenileyerek hijyenik, düzenli ve kullanıma hazır hale getirdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:18
İnönü’de Metruk Halı Yıkama Yeri Yenilenip Hizmete Açıldı

İnönü’de metruk halı yıkama yeri yenilenerek halkın kullanımına sunuldu

İnönü Belediyesi, metruk halde bulunan halı yıkama yerinin yenileme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Çalışmanın amacı ve kapsamı

Başkan Hamamcı, kırsal bölgelerdeki ihtiyaçları tespit ederek çözüm üretmeye ve hizmetleri vatandaşların ayağına götürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Aşağıkuzfındık mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

Sağlık, düzen ve kullanım kolaylığı ön planda

Yenileme ile birlikte hem hijyen şartları iyileştirildi hem de mahalle sakinlerinin daha rahat kullanabileceği, düzenli ve sağlam bir alan oluşturuldu. Tadilatı tamamlanan tesis, vatandaşların hizmetine sunuldu.

BAŞKAN HAMAMCI İLÇE SAKİNLERİNİN TALEPLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE VE MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA DEVAM...

BAŞKAN HAMAMCI İLÇE SAKİNLERİNİN TALEPLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE VE MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
2
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
3
Sivas'ta Sokak Hayvanlarına Kapsamlı Rehabilitasyon Dönüşümü
4
NADMEX 2025 İstanbul'da Başlıyor: Türkiye'nin Afet Yönetimi Buluşması
5
Yunusemre Hayvan Yaşam Merkezi: Sokak Hayvanlarına Modern Yuva
6
Başkan Palancıoğlu’ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
7
Sinop'ta Kartpostallık Sis Denizi: Durağan'da Görsel Şölen

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde