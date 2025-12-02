İnönü’de Metruk Halı Yıkama Yeri Yenilenip Hizmete Açıldı

İnönü’de metruk halı yıkama yeri yenilenerek halkın kullanımına sunuldu

İnönü Belediyesi, metruk halde bulunan halı yıkama yerinin yenileme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Çalışmanın amacı ve kapsamı

Başkan Hamamcı, kırsal bölgelerdeki ihtiyaçları tespit ederek çözüm üretmeye ve hizmetleri vatandaşların ayağına götürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Aşağıkuzfındık mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

Sağlık, düzen ve kullanım kolaylığı ön planda

Yenileme ile birlikte hem hijyen şartları iyileştirildi hem de mahalle sakinlerinin daha rahat kullanabileceği, düzenli ve sağlam bir alan oluşturuldu. Tadilatı tamamlanan tesis, vatandaşların hizmetine sunuldu.

BAŞKAN HAMAMCI İLÇE SAKİNLERİNİN TALEPLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE VE MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR