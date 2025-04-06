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İnönü Üniversitesi Rektörü Akpolat, Anadolu Ajansının 105. Yıl Dönümünü Kutladı

Prof. Dr. Nusret Akpolat, Anadolu Ajansı'nın 105. yıl dönümünü kutlayarak medyanın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:31
İnönü Üniversitesi Rektörü Akpolat, Anadolu Ajansının 105. Yıl Dönümünü Kutladı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yılı etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Medyanın toplumsal rolüne dikkat çeken Akpolat, Anadolu Ajansı'nın demoğrafik ve kültürel çeşitlilikteki katkıları hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Akpolat, Anadolu Ajansı'nın ulusal ve uluslararası alanda haber üretme kapasitesinin, Türkiye’nin sesini dünyaya duyurmadaki önemli işlevine vurgu yaptı. Rektör, "Bu gibi köklü kurumların varlığı bizler için büyük bir kazançtır" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın 105 yıldır ülkemizin sözcüsü ve dünyaya sesini duyuran bir haber kuruluşu olmanın gururunu taşıdığını belirtti. Akpolat, "Bu vesileyle, Anadolu Ajansı'nın tüm çalışanlarını ve geçmişte görev almış olanları kutluyorum," dedi.

İnanılmaz bir tarih ve deneyime sahip olan Anadolu Ajansı, 105 yıl boyunca haberin peşinden koşarak birçok kritik olayda Türkiye’nin vozunu oluşturmuştur. Rektör Akpolat'ın bu anlamlı kutlaması, Anadolu Ajansı ile üniversite arasındaki iş birliğini de güçlendirecektir.

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