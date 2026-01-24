İnönü Üniversitesi THE 2026 Dünya Sıralamalarında Öne Çıktı

İnönü Üniversitesi, Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026'da Tıp, Eğitim Araştırmaları ve Yaşam Bilimleri alanlarında Türkiye'de üst sıralara yükseldi.

Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026 verilerine göre İnönü Üniversitesi, genel ve alan bazlı sıralamalarda hem dünyada hem de Türkiye'de kayda değer ilerleme kaydetti.

Alan Bazlı Başarılar

Tıp ve Sağlık: Dünya sıralamasında 801-1000 bandında yer alan İnönü Üniversitesi, bu alanda Türkiye'de 8. sırayı paylaştı. 2025'te Türkiye'de 27. sırada bulunan üniversite, 2026'da ilk 10'a girerek önemli bir yükseliş gösterdi.

Eğitim Araştırmaları: Dünya sıralamasında 401-500 bandında olan İnönü Üniversitesi, bu alanda Türkiye'de 4. sırada yer aldı ve ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, Ankara, Gazi ile Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte ilk 500'e giren 7 üniversiteden biri oldu. 2025'te 12. sırada bulunan üniversite, 2026'da da akademik gelişimini sürdürdü.

Yaşam Bilimleri: Dünya sıralamasında 601-800 bandında yer alan İnönü Üniversitesi, Türkiye'de 2. sırada konumlandı. Bu alanda Atatürk, Gebze Teknik, Hacettepe ve Selçuk Üniversiteleri ile birlikte ilk 5'te yer aldı. 2025'te listede yer alamayan üniversitenin 2026'daki 2. sıra yükselişi, son dönemdeki yoğun akademik çalışmaların etkisini gösteriyor.

Diğer Alanlar ve Genel Durum

Mühendislik: Dünya sıralamasında bin 251. sıranın üzerinde konumlanan İnönü Üniversitesi, bu alanda Türkiye'de 52. sırada yer aldı.

Fizik Bilimleri: Dünya sıralamasında bin 251. sıranın üzerinde yer alırken Türkiye'de 40. sırada bulundu.

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın Açıklaması

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirterek, araştırma üniversitesi hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti. Akpolat, "Bu sonuçlar üniversitemizin akademik gücünün bir yansıması olarak değerlendirilmekle birlikte aslında nasıl bir potansiyele sahip olduğumuzun da somut bir kanıtı olmuştur. Göreve başladıktan sonra üniversitemiz için koyduğumuz araştırma üniversitesi hedefi ile aslında üniversitemizin yönünü de çizmiştik. Açıklanan bu sonuçlar ve özellikle bazı alanlarda ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversitesi gibi ülkemizin marka üniversiteleri ile aynı kategoride yer almak İnönü Üniversitesi’nin akademik gücünün ve sahip olduğu potansiyelin anlaşılması açısından da önemli bir veri olarak değerlendirilebilir. Üniversitemizin bilimle anılması ve bu dereceleri elde etmesi bizi gururlandırmakla birlikte bu başarının bizlere yeni sorumluluklar yüklediğinin de farkındayız. Bu sorumluluğun gereği olarak daha fazla çalışmaya ve üniversitemizin sahip olduğu bu potansiyeli ülkemize ve dünyaya göstermeye devam edeceğiz".

