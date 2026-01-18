Muğla'ya Türkiye’nin En Büyük Denizden İçme Suyu Arıtma Tesisi Geliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum Yarımadası ile Milas’ın 11 mahallesine ilave içme suyu sağlayacak proje, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alındı. Bölgeyi yaz aylarında etkileyen su sıkıntısını gidermesi beklenen tesis, yıllık 20 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip olacak.

Proje ve finansman

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Milas Ekinanbarı Desalinasyon Tesisi ve İçme Suyu Kayıp-Kaçakla Mücadele projeleri yatırım programına alındı. MUSKİ’den yapılan açıklamada proje için yaklaşık 6 Milyar 200 Milyon TL’lik dış finansman kaynağı kullanılabileceği vurgulandı.

MUSKİ tarafından verilen bilgi şu şekilde: Yatırım programına alınan projelerimiz için yaklaşık 6 Milyar 200 Milyon TL’lik dış finansman kaynağı kullanabileceğiz. Projelerimiz doğrultusunda, Türkiye’nin en büyük desalinasyon yani denizden içme suyu arıtma tesisini Muğla’ya kazandıracağız. Milas ilçemizin 11 mahallesi ile Bodrum ilçemizin tamamına ilave içme suyu sağlayacak bu tesis, yılda 20 milyon metreküp su üretim kapasitesine sahip olacak. Bu sayede özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarını Bodrum ve Milas’ta büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz

Kayıp-kaçakların azaltılması ve altyapı yenileme

MUSKİ, kayıp-kaçaklarla mücadele kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle yürütülen çalışmalara da dikkat çekti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle yürüttüğümüz ‘Muğla İçme Suyu Kayıp ve Kaçakların Azaltılması Projesi’ kapsamında Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerimizde içme suyu altyapısını baştan sona yeniliyoruz. Bu projeyle birlikte kayıp-kaçak oranlarını en aza indirecek, basınç problemlerini ortadan kaldıracak ve vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu ulaştıracağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın liderliğinde; su kaynaklarımızı koruyan, sürdürülebilir altyapıyı esas alan ve geleceği güvence altına alan projelerimizi kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Muğla’nın suyuna sahip çıkıyor, yarınlarını bugünden planlıyoruz

