DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,03%
ALTIN
6.014,11 -0,66%
BITCOIN
3.829.512,63 -2,39%

Van'da kar ulaşımı aksattı — Belediye kepçe ile hasta ambulansa ulaştırıldı

Van'da dün gece başlayan yoğun kar, kırsal mahalle yollarını kapattı; belediye ekipleri kepçeyle hastayı evinden alıp ambulansa ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 19:19
Van'da kar ulaşımı aksattı — Belediye kepçe ile hasta ambulansa ulaştırıldı

Van'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Van'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Birçok noktada yollar kapanırken, belediye ekipleri yurttaşların mağduriyet yaşamaması için gece boyunca sahada çalışmalarını sürdürdü.

Bardakçı TOKİ'de acil sağlık müdahalesi

Bardakçı TOKİ bölgesinde yaşanan acil bir sağlık durumu üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızlı şekilde harekete geçti. Yoğun kar ve kapanan yollar nedeniyle ambulansın hastaya ulaşmakta zorlanması üzerine iş makineleri devreye sokuldu.

Ekipler, kepçe yardımıyla hastayı evinden alarak ambulansın bulunduğu noktaya güvenli bir şekilde ulaştırdı. Bölgede çalışan diğer iş makineleri de ambulansın geçiş güzergâhında yol açma çalışması yaparak sağlık ekiplerine destek verdi.

Koordineli ve özverili çalışma sayesinde hasta herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan ambulansa teslim edildi.

VAN’DA DÜN GECE BAŞLAYAN YOĞUN KAR YAĞIŞI KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIMI AKSATIRKEN, BARDAKÇI TOKİ’DE...

VAN’DA DÜN GECE BAŞLAYAN YOĞUN KAR YAĞIŞI KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIMI AKSATIRKEN, BARDAKÇI TOKİ’DE BELEDİYE EKİPLERİ ACİL BİR SAĞLIK VAKASINA MÜDAHALE EDEREK HASTAYI KEPÇE YARDIMIYLA EVİNDEN ALIP AMBULANSA ULAŞTIRDI.

VAN’DA DÜN GECE BAŞLAYAN YOĞUN KAR YAĞIŞI KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIMI AKSATIRKEN, BARDAKÇI TOKİ’DE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demirtaş Yalova'da DEAŞ Çatışmasında Yaralanan Polisi Hastanede Ziyaret Etti
2
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83'e çıktı
3
Van'da kar ulaşımı aksattı — Belediye kepçe ile hasta ambulansa ulaştırıldı
4
Edirne Hızlı Tren Etabı Yüzde 98 Tamamlandı
5
Yılbaşında Beslenme Tavsiyeleri: Ağır Yemeklere Dikkat
6
AFAD: Turuncu ve sarı uyarı verilen illerde 22 bin 813 personel, 7 bin 689 araç görevde
7
Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Hazırlıklarını Tamamladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları