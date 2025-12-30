Van'da kar ulaşımı aksattı — Belediye kepçe ile hasta ambulansa ulaştırıldı

Van'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Van'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Birçok noktada yollar kapanırken, belediye ekipleri yurttaşların mağduriyet yaşamaması için gece boyunca sahada çalışmalarını sürdürdü.

Bardakçı TOKİ'de acil sağlık müdahalesi

Bardakçı TOKİ bölgesinde yaşanan acil bir sağlık durumu üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızlı şekilde harekete geçti. Yoğun kar ve kapanan yollar nedeniyle ambulansın hastaya ulaşmakta zorlanması üzerine iş makineleri devreye sokuldu.

Ekipler, kepçe yardımıyla hastayı evinden alarak ambulansın bulunduğu noktaya güvenli bir şekilde ulaştırdı. Bölgede çalışan diğer iş makineleri de ambulansın geçiş güzergâhında yol açma çalışması yaparak sağlık ekiplerine destek verdi.

Koordineli ve özverili çalışma sayesinde hasta herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan ambulansa teslim edildi.

