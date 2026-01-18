Prof. Dr. Hayati Akbaş: Yüz Germe Sonrası PRP, Mezoterapi ve Lazerin Önemi

Prof. Dr. Hayati Akbaş: Yüz germe sonrası medikal estetik uygulamalar kritik

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, yüz germe ameliyatı sonrasında yapılacak medikal estetik uygulamalarının ameliyatın etkisinin korunması ve yeniden cerrahi ihtiyacının geciktirilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Talep artışının arkasındaki nedenler

Prof. Dr. Akbaş, yüz germe ameliyatlarının talep görmesinde; ortalama yaşam süresinin uzaması, ekonomik koşullar ve bireylerin kendilerine verdikleri önemin artmasının rol oynadığını belirtti. Ayrıca sosyal medya ve çevresel etkenlerin de bu eğilimi etkilediğini vurguladı.

Hangi uygulamalar öneriliyor?

Akbaş, ameliyat sonrası bazı medikal uygulamaların sık ihmal edildiğini belirterek, "Bir insan yüz germe ameliyatı olduktan sonra mutlaka bakımlarını, cildin ihtiyaçlarını ve yüzünün gereksinimlerini dikkate alarak yaptırması gerekir" dedi. Öne çıkan uygulamalar arasında Botoks (yılda iki defa), mezoterapi, PRP uygulamaları, egzozom uygulamaları ve enerji bazlı lazer uygulamaları yer alıyor. Bu uygulamaların genel amacı, yüz kalitesini artırarak yaşlanma sürecini yavaşlatmaktır.

Akbaş, bu uygulamaların yüz germe ameliyatı sonrasında yeniden yüz germe gereksinimini daha uzun bir döneme yaydığını belirterek, "Yüz gençleştirme ameliyatı sonrasında ortalama 5 ile 15 yıl bu sizi idare edebilir" ifadesini kullandı. Ayrıca, "Ameliyat sonrası yapılacak işlemlerin mutlaka doktorlar tarafından yapılması gerekiyor" uyarısında bulundu.

Periyodik bakımın önemi: Bir araba benzetmesi

Ameliyat sonrası bakım sürecini açıklarken Prof. Dr. Akbaş, bunu sıfır kilometre bir arabaya benzetti: "Size, 3 ayda bir yağının ve suyunun değişmesi, yıllık bakımlarının yapılması gerektiği söylenir. Bu, motorun ömrünün daha uzun olması içindir. Aslında insanlarda da benzer bir durum söz konusudur." Bu nedenle belli periyotlarla ameliyat dışı medikal estetik uygulamaların yapılması gerektiğini ve bu sayede yeniden cerrahi ihtiyacının daha uzun sürede ortaya çıkacağını ifade etti.

Sonuç olarak, Prof. Dr. Hayati Akbaş, yüz germe ameliyatının etkisini korumak ve operasyonun süresini uzatmak için PRP, mezoterapi, lazer ve benzeri medikal estetik uygulamalarının düzenli ve uzman hekimler tarafından yapılmasının önemini bir kez daha vurguladı.

