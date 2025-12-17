DOLAR
İnönü ve Esenler Belediyeleri Kardeş Belediye Protokolü İmzaladı

Eskişehir İnönü Belediyesi ile İstanbul Esenler Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı; kültürel, sosyal ve projelerle iş birliği hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:22
Kurumsal iş birliği resmileşti

Eskişehir İnönü Belediyesi ile İstanbul Esenler Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı.

Protokol, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın yoğun gayretleri ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun tensipleriyle hayata geçirildi ve iki ilçe arasında kurumsal iş birliği resmiyet kazandı.

İmzalanan protokol kapsamında; kültürel ve sosyal faaliyetlerin artırılması, belediyecilik hizmetlerinde karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ortak proje ve çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor. Kardeş belediye uygulamasının her iki ilçenin de gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Yerel kamuoyunda memnuniyetle karşılanan protokolün, önümüzdeki süreçte somut projelerle güçlendirilmesi planlanıyor.

Protokolün imzalanmasının ardından değerlendirmede bulunan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı; Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya verdikleri destek, katkı ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, kardeş belediye sürecinin İnönü ve Esenler için hayırlı olmasını temenni etti.

