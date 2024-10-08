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İnsan Beyninde Glimfatik Sistem İzleri Keşfedildi

ABD'li bilim insanları, farelerde görülen glimfatik sistemin insan beyninde de izlerine ulaştı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 10:39
İnsan Beyninde Glimfatik Sistem İzleri Keşfedildi

Glimfatik Sistem Nedir?

Glimfatik sistem, beyindeki atık maddelerin, damarları çevreleyen kanallar aracılığıyla temizlenmesine yardımcı olan bir mekanizmadır. Genellikle farelerde tespit edilen bu sistemin insan beynindeki varlığı uzun zamandır tartışmalıydı.

Amerikalı Araştırmacılar Yenilikçi Bir Çalışma Yürüttü

ABD merkezli bir araştırma ekibi, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışmaları sayesinde bu sistemin insan beyninde de mevcut olduğuna dair yeni kanıtlar elde etti. Araştırmada, beyninde ameliyat geçiren beş hasta üzerinde çalışıldı.

Yöntem ve Bulgular

Araştırmacılar, beyin ameliyatı olan hastalara kontrast madde enjekte ederek, bu maddenin manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile takibini gerçekleştirdi. Elde edilen veriler, glimfatik sistemin insan beyninde de izlerinin ortaya çıktığını gösterdi.

Sonuçlar ve Gelecek Araştırmalar

Çalışma, insan beynindeki glimfatik sistemin varlığını kanıtlaması açısından son derece önemli. Bu bulgular, gelecekte beyin sağlığı ve hastalıkları üzerine yapılacak araştırmalara ışık tutabilir.

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