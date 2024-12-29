İnsanlık İttifakı'ndan Gazze İçin Farkındalık Kampanyası

İnsanlık İttifakı adıyla bir araya gelen gençler, Gazze'deki yaşanan soykırıma karşı duyarlılığı artırmak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Büyük Buluşma öncesi İstanbul genelinde etkileyici bir farkındalık çalışması başlattı.

"Wanted Netanyahu" Görselleriyle Dikkat Çekiliyor

Grup, "Wanted Netanyahu" sloganıyla tasarlanan görselleri İstanbul'un çeşitli noktalarına asarak, uluslararası kamuoyunu Filistin'deki zulme karşı harekete geçmeye çağırdı. Bu görsellerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafı ile birlikte "International Criminal Court Wanted For War Crimes & Genocide" ifadeleri dikkat çekiyor.

Gazze'deki Soykırıma Son Verilsin

İnsanlık İttifakı sözcüleri, gerçekleştirilen bu çalışmaya dair açıklamalarında, Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze'de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar her gün katlediliyor. Bu, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir insanlık suçudur. Şehrin her köşesine astığımız görsellerle tüm insanlığa bir çağrı yapıyoruz: Gazze'deki soykırımı durdurun!" ifadelerini kullandı.

Büyük Buluşma Galata Köprüsü'nde Olacak

Öte yandan, İnsanlık İttifakı üyeleri ve diğer sivil toplum kuruluşları, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan Büyük Buluşmada, Gazze'deki soykırıma karşı tüm insanlığı harekete geçirmek için Filistin'e destek eylemi gerçekleştirecek.

"İnsanlık İttifakı" adıyla bir araya gelen bir grup genç, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek "Büyük Buluşma" öncesi, İstanbul genelinde farkındalık çalışması başlattı. Grup, "Wanted Netanyahu" sloganıyla hazırlanan görselleri, İstanbul'un farklı noktalarına asarak, uluslararası kamuoyunu Filistin'deki zulme karşı harekete geçmeye çağırdı.

"İnsanlık İttifakı" adıyla bir araya gelen bir grup genç, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek "Büyük Buluşma" öncesi, İstanbul genelinde farkındalık çalışması başlattı. Grup, "Wanted Netanyahu" sloganıyla hazırlanan görselleri, İstanbul'un farklı noktalarına asarak, uluslararası kamuoyunu Filistin'deki zulme karşı harekete geçmeye çağırdı.