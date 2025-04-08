Instagram'dan Yeni Güvenlik Önlemi: 16 Yaş Altı Kullanıcılar Canlı Yayın Açamayacak

Instagram, 16 yaş altındaki kullanıcılar için önemli bir güvenlik önlemi duyurdu. Artık bu yaş grubundaki kullanıcılar, ebeveyn izni olmadan 'canlı yayın' açamayacak. Ayrıca, özel mesajlarda 'otomatik bulanıklaştırma' özelliğini kapatmaları da mümkün olmayacak.

Amerikan teknoloji devi Meta, bu yeni düzenlemeleri 'Teen Accounts (Genç Hesapları)' kapsamında açıkladı. Bu uygulamanın temel amacı, genç kullanıcıların platformda daha güvenli bir deneyim yaşamalarını sağlamak.

Duyuruda ayrıca, 'Teen Accounts' özelliğinin Facebook ve Messenger platformlarına da genişletileceği belirtildi. Yeni güvenlik önlemleri, birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde test edilmeye başlanacak.

Meta'nın tanıttığı bu yenilikler, Eylül 2024'te çocuk ve gençlerin Instagram kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren 'Teen Accounts' uygulamasıyla eş zamanlı olarak hayata geçirilmişti.