Instagram, Genç Hesaplarıyla Güvenliği Artırıyor

Instagram'dan Yeni Genç Hesap Uygulaması

Meta'nın sosyal medya platformu Instagram, genç ve çocuk kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla 'Teen Accounts' uygulamasını başlatacağını açıkladı.

Yeni Güvenlik Özellikleri

Instagram, 16 yaş altındaki kullanıcıların hesaplarıyla ilgili bazı önemli kısıtlamalar getirecek. Açıklamada, genç kullanıcıların ebeveyn izni olmaksızın mevcut hesap ayarlarını değiştiremeyecekleri belirtildi. Bunun yanı sıra, gençler platformda hangi konuları görmek istediklerini seçebilecekler.

Kilitli Hesaplar ve Mesaj Ayarları

16 yaş altı kullanıcıların hesaplarının, varsayılan olarak 'kilitli hesap' ayarına ayarlanacağı, ayrıca mesaj ayarlarının yalnızca takip ettikleri kişilerle sınırlı olacağı ifade edildi. Genç kullanıcılar, Instagram'da günde bir saat geçirdikten sonra uygulamayı kapatmaları için bir bildirim alacaklar.

Ebeveyn Denetimi ve Kullanıcı Güvenliği

Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının Instagram üzerindeki aktivitelerini denetleyebileceği, günlük kullanım sürelerini belirleyebileceği ve kimlerle mesajlaştıklarını takip edebileceği belirtildi.

Yaş Doğrulama Yöntemleri

Uygulama sırasında yaş doğrulaması için kimlik sağlama ve video ile doğrulama gibi yöntemlerin kullanılacağı açıklandı. Yetişkinlerin doğum günü üzerinden hesap açan gençlerin hesaplarının tespit edilmesi için yeni bir teknoloji geliştirileceği bildirildi.

Uygulamanın Yaygınlaşması

'Teen Accounts' uygulamasının önümüzdeki 2 ay içinde ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da kullanılmaya başlanacağı ve Ocak 2025'te dünya çapında uygulanacağı belirtiliyor. Ayrıca Meta'nın diğer sosyal medya platformlarında da bu uygulamanın gelecek yıl devreye alınması planlanıyor.