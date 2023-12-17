İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kargo iadeleri için flaş karar

Dijital alışverişin hızla yükseldiği günlerde, alıcılar ve satıcılar arasında oldukça sık yaşanan iade kargo ücreti tartışmalarına son bir açıklama getirildi. Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle ilgili olarak ortaya çıkan haberlere dair yalanlama yayımladı.

Yapılan resmi açıklamada, "E-ticarette cayma hakkını kullanacak tüketicilerin, yılbaşından sonra kargo iade masraflarını ödemek zorunda kalacaklarına dair haberler asılsızdır" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan düzenleme ile internet üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin, ürün ayıplı olmadıkça cayma hakkını kullanmaları durumunda malın iadesiyle ilgili kargo ücretini ödemeleri gerektiği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Açıklamada, "Elektronik ticaret işlemlerinin ve bu kapsamda mesafeli satış hacminin artmasıyla ortaya çıkan yeni satış ve pazarlama stratejilerine karşı daha etkili bir tüketici koruma sistemi oluşturulması ve mevcut tüketici mevzuatına dayanak teşkil eden Avrupa Birliği Direktifleri düzenlemelerine, 1 Nisan 2202 tarihli ve 31796 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu bağlamda yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde 23 Ağustos 2022 tarihinde ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemelerle bazı konularda değişiklikler yapıldığı belirtilmiştir" denildi.

Açıklamaya göre, cayma hakkı kullanımında iade masraflarının, ön bilgilendirmede belirtilmek ve ilk teslimat masraflarını aşmamak şartıyla tüketici tarafından da karşılanabileceğine dair düzenlemenin uygulanması, 4 Kasım 2023 tarihinde 32359 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 1 Ocak 2025 tarihine kadar ertelendi. Yani, 1 Ocak 2025 tarihine kadar tüketicilerin iade kargo ücretini ödemesi gerekmeyecek. Bakanlık, bu tarihe kadar satıcıların, mesafeli sözleşmelerde cayma hakkını kullanan tüketicilere ait iade kargo ücretini ödemekle yükümlü olduğunu belirtti ve aksi halde satıcılara ciddi yaptırımlar uygulanacağını vurguladı.





E-Ticaret İşlemlerinde Kargo İadesinde Yapılan Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak olan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Değişikliği,' 1 Ocak tarihi itibariyle aktif olacak. Ancak, bu yeni düzenleme ile birlikte online alışverişlerde karşılaşılacak iade durumlarında kargo ücretinin kim tarafından ödeneceği konusu önem kazandı.

1 Ocak'tan itibaren internet üzerinden alışveriş yapanların, iade durumunda kargo ücretini kendilerinin ödemek zorunda kalacakları iddiaları, Ticaret Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Tüketiciler Sorunlu Ürünler Hariç Ödemeye Yapacaklar

Yeni düzenlemenin başlamasıyla birlikte, online alışverişlerde tüketicilere, sadece ayıplı mal kategorisindeki ürünler için iade hakkı tanınacak. Yani, tüketiciler, aldıkları ürünün hasarlı, bozuk veya yanlış gönderilmiş olması durumunda ürünü geri gönderebilecekler.

TÜİK Verilerine Göre İnternet Alışverişlerinde Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayı itibarıyla evlerde internet erişimine sahip olan hanelerin oranı yüzde 95,5'e yükseldi. Aynı dönemde, 16-74 yaş arasındaki bireylerin internet kullanım oranı yüzde 87,1 olarak kaydedildi. Erkeklerde internet kullanım oranı yüzde 90,9, kadınlarda ise yüzde 83,3 olarak belirlendi. 2022'nin ekim ayından 2023'ün ekim ayına kadar olan 12 aylık süreçte, internet üzerinden özel kullanım amaçlı mal veya hizmet satın alma oranı yüzde 49,5 oldu.

Sorun Yaşayanların Oranı %27

2023'ün ilk üç ayında internet üzerinden mal veya hizmet satın alan bireylerin yüzde 75,5'i giyim, ayakkabı ve aksesuar alışverişi yaptı. Ayrıca, 2023'ün haziran, temmuz ve ağustos aylarında web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapılan alışveriş işlemlerinde sorun yaşayan bireylerin oranı yüzde 27,1 olarak belirlendi. Bu sorunların başında yüzde 13,6 ile belirtilenden daha yavaş teslimat ve yüzde 11,1 ile yanlış veya hasarlı ürün teslimi geldi.



