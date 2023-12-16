İnternetten alışveriş yapanlara kötü haber! Siparişler bir bir iptal olacak

Bu tarihten sonra yeni düzenleme başlıyor! Kimse internetten sipariş vermeyecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİYLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Özellikle pandemi dönemi sonrasında popüler hale gelen internet alışverişiyle ilgili 1 Ocak tarihinden itibaren yeni bir düzenleme yürürlüğe giriyor. 1 Ocak tarihi sonrasında eğer ürün ayıplı mal olarak değerlendirilmezse alışverişten vazgeçme, kargo almama gibi durumlarda alıcı kargo iade ücretini kendisi karşılayacak. TÜİK verileri kapsamında Ekim ayı itibariyle yüzde 95.5 seviyesinde internet alışverişi tercih edildi. 16-74 yaş aralığındaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 87.1 olarak belirlendi. İnternet kullanımı kadınların yüzde 83.3, erkeklerin yüzde 90.9 olarak gerçekleşti. 2022 senesi Ekim ayı ve 2023 senesi Ekim ayı aralığında internet üzerinden alışveriş yapma oranı yüzde 49.5 olarak gerçekleşti.





Cinsiyete göre bakıldığı zaman erkekler yüzde 52.4 oranında internet alışverişi tercih ederken kadınlar yüzde 46.6 oranında internet alışverişini tercih etti. 2023 senesi ilk 3 ayında internet alışverişinde giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorisi alışverişi yüzde 75.5 olarak gerçekleşti. 2023 senesi Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında internet alışverişiyle ilgili sorun yaşayan kişilerin oranı yüzde 27.1 olarak gerçekleşti. İnsanların en çok yaşadığı sorun teslimatın belirtilen tarihten daha geç gelmesi yüzde 13.6 oranında yaşandı. Yanlış ya da hasarlı mal, hizmet teslimi yüzde 11.1 olarak gerçekleşti. İnternet üstünden alışverişler artmaya devam ettikçe kargo şubelerinde iade işlemleriyle ilgili problemler de artmaya başladı. 1 Ocak tarihi itibariyle artık iade süreçleri farklı şekilde yapılacak ve kargo iade ücretleri alıcı tarafından karşılanacak. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yeni karara göre kişi 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilecek ve eğer ürün ayıplı mal olarak değerlendirilmezse kargo iade bedeli alıcı tarafından karşılanacak.