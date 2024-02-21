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İnterpol'de kırmızı bültenle aranan şüpheli İzmir'de ele geçirildi

Interpol'de kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde ticareti şüphelisi, İzmir'de yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:30
İnterpol'de kırmızı bültenle aranan şüpheli İzmir'de ele geçirildi

Almanya'da uyuşturucu madde ticareti yaparken Interpol'e yakalanan C.A, kaçak yollarla İzmir'e girdi. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, C.A'yı takibe aldı. C.A, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Interpol'e kırmızı bültenle aranan C.A, İzmir'de işlediği suçlar nedeniyle operasyonla gözaltına alındı. C.A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. Hakimlik, C.A'yı tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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