Interpol'ün Aradığı DEAŞ Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı

Interpol'ün Aradığı Terör Örgütü DEAŞ Şüphelisi İstanbul'da Gözaltına Alındı

Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisi B.E., İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol'e 16 Aralık'ta gönderilen yazıda, Çeçenistan Polis Teşkilatından gelen bilgilere dayanarak, şüpheli B.E.'nin silahlı bir grup ile beraber bir eve girdiğini ve burada 400 bin ruble ile bazı eşyaları çaldığını bildirdi.

Ayrıca, yazıda, B.E.'nin DEAŞ terör örgütüne katıldığı ve Türkiye'de olabileceği, bu kişinin aynı zamanda casusluk faaliyetlerinde bulunan bir şebekenin üyesi olabileceği değerlendirilmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkmasının ardından, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, Çeçenistan uyruklu B.E.'yi sabah saatlerinde Başakşehir'de düzenledikleri operasyonla yakaladı.