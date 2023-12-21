Interpol'un aradığı DEAŞ üyesi KKTC'de ele geçirildi

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmakta olan Shamil Kalaev, KKTC'de düzenlenen bir operasyonla ele geçirildi. KKTC Bakanlar Kurulu, Shamil Kalaev'in DEAŞ'ın Rusya'daki yapılanmasında yer aldığını ve Ukraynalı suç örgütleriyle ilişkili olduğunu açıkladı. Bakanlar Kurulu, Shamil Kalaev'in bu yıl KKTC'ye giriş yaptığını da bildirdi.

Interpol'un aradığı DEAŞ üyesi KKTC'de ele geçirildi
Yayın Tarihi:

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmakta olan Shamil Kalaev, KKTC'de düzenlenen bir operasyonla ele geçirildi. Interpol'ün arananlar listesinde yer alan DEAŞ militanı, KKTC'ye sığındığı tespit edildi. KKTC Bakanlar Kurulu, Shamil Kalaev'in DEAŞ'ın Rusya'daki yapılanmasında yer aldığını ve Ukraynalı suç örgütleriyle ilişkili olduğunu açıkladı. Shamil Kalaev'in bu yıl KKTC'ye giriş yaptığı da bildirildi.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Kalaev'in KKTC'de bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum Interpol yetkililerine bildirildi.

Shamil Kalaev, Rusya Federasyonu'nun İnterpol aracılığıyla kırmızı bültenle yakalattığı bir şüpheli. DEAŞ üyesi olduğu ve Ukrayna kaynaklı organize suç örgütleriyle ilişkisi olduğu iddia edilen Kalaev, Türkiye'ye girişi yasaklanmış bir kişi. KKTC Bakanlar Kurulu, önerge ve polis raporuna dayanarak, Kalaev'in kamu, yönetsel ve ahlaki düzeni bozabileceği veya KKTC Halkı ve Devleti'ne karşı düşmanca eylemlerde bulunabileceği gerekçesiyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasına göre "Yasaklı Göçmen" olarak ilan etti.

Öne Çıkanlar
Çiftçilerin beklediği tarımsal destek ödemeleri yarın başlıyor! İşte ödeme saatleri Çiftçilerin beklediği tarımsal destek ödemeleri yarın başlıyor! İşte ödeme saatleri
Gram altında dananın kuyruğu koptu! Bu rakama yükseleceğini duyan kuyumcuya akın ediyor! Gram altında dananın kuyruğu koptu! Bu rakama yükseleceğini duyan kuyumcuya akın ediyor!
Merkez Bankası faiz açıklaması sonrasında kredi kartı faiz oranları için karar verildi Merkez Bankası faiz açıklaması sonrasında kredi kartı faiz oranları için karar verildi
Çok Okunanlar
Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Milyonlarca kişiye 31 Aralık uyarısı geldi! İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Milyonlarca kişiye 31 Aralık uyarısı geldi! İsrail askerlerinin yeni korkulu rüyası: 'Ghoul' tüm dünyaya tanıtıldı İsrail askerlerinin yeni korkulu rüyası: 'Ghoul' tüm dünyaya tanıtıldı Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleri ile ilgili karar Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleri ile ilgili karar Banka çalışanı dolandırıcılık ağı genişliyor: Bu kez Elbistan'da 50 milyonluk vurgun Banka çalışanı dolandırıcılık ağı genişliyor: Bu kez Elbistan'da 50 milyonluk vurgun Balıkesir’de Sokakta Ölü Bulunan Kadın Cinayetinin Sırrı Çözülecek mi? Balıkesir’de Sokakta Ölü Bulunan Kadın Cinayetinin Sırrı Çözülecek mi?