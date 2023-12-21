Interpol'un aradığı DEAŞ üyesi KKTC'de ele geçirildi

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmakta olan Shamil Kalaev, KKTC'de düzenlenen bir operasyonla ele geçirildi. Interpol'ün arananlar listesinde yer alan DEAŞ militanı, KKTC'ye sığındığı tespit edildi. KKTC Bakanlar Kurulu, Shamil Kalaev'in DEAŞ'ın Rusya'daki yapılanmasında yer aldığını ve Ukraynalı suç örgütleriyle ilişkili olduğunu açıkladı. Shamil Kalaev'in bu yıl KKTC'ye giriş yaptığı da bildirildi.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Kalaev'in KKTC'de bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum Interpol yetkililerine bildirildi.

Shamil Kalaev, Rusya Federasyonu'nun İnterpol aracılığıyla kırmızı bültenle yakalattığı bir şüpheli. DEAŞ üyesi olduğu ve Ukrayna kaynaklı organize suç örgütleriyle ilişkisi olduğu iddia edilen Kalaev, Türkiye'ye girişi yasaklanmış bir kişi. KKTC Bakanlar Kurulu, önerge ve polis raporuna dayanarak, Kalaev'in kamu, yönetsel ve ahlaki düzeni bozabileceği veya KKTC Halkı ve Devleti'ne karşı düşmanca eylemlerde bulunabileceği gerekçesiyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasına göre "Yasaklı Göçmen" olarak ilan etti.