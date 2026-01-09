ÇKS Kayıtları Sona Erdi: Kayseri'de Çiftçi Sayısında Azalma Yok

Kadir Güneş, ÇKS kayıtlarının sona erdiğini ve Kayseri'de çiftçi ile ekili alan sayısında azalma olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:19
Kayseri'de kayıtlar eksiksiz tamamlandı

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Kadir Güneş, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerinin sona erdiğini belirtti ve Kayseri’de çiftçi sayısında azalma olmadığını vurguladı.

Güneş, ÇKS işlemlerinin 31 Aralık’ta sona erdiğini hatırlatarak, "Bilindiği üzere Türkiye’de 20 ilde çiftçi kayıt sistemi pilot bölge olarak seçildi. Tarım Bakanlığımız ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği’miz bir protokol sistemi çerçevesinde çiftçi kayıt sistemini ziraat odalarımıza verdi. 1 Eylül’de başladı, 312 Aralık akşam mesai bitimine kadar devam etti. Çok şükür odalarımız alt yapısını tamamladık," dedi.

Başkan, hiçbir çiftçinin mağduriyet yaşamadığını belirterek Kayseri’de kayıt sürecinin eksiksiz yürütüldüğünü ifade etti.

Ekili alanlarda da azalma olmadığını dile getiren Güneş, "Net rakamlar ayın 15’inde açığa çıkacak. Geçen yıla göre fazlalık olacağını düşünüyoruz. Allah’a şükür eksiksiz, sıkıntısız bir şekilde tamamladık. İnşallah 2027 yılında da böyle devam ederiz. Bize verilen bu yetkiyi alnımızın akıyla tamamladık" diye konuştu.

