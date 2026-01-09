Duran: Yapay Zekada İnsani Değerler Önceliğimiz

Burhanettin Duran, dijital dönüşüm ve yapay zekada insanı ve insani değerleri merkeze almanın zorunlu olduğunu; yapay zekanın araç, özne olmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:09
Basın İlan Kurumu panelinde "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik" ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Basın İlan Kurumu tarafından İstanbul'da düzenlenen "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler" panelinde konuştu. Duran, dijitalleşme ve yapay zekaya ilişkin yaklaşımlarda insanı ve insani değerleri merkeze alan bir anlayış benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Duran, medya ve iletişim politikalarında milli ve insani değerlerin önemine dikkat çekerek, gazetecilerin dijital teknolojilerin kullandığı dil ve söylemlere karşı medeniyet anlayışımızdan, köklü tarihimizden ve değer dünyamızdan beslenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "İnsanı ve insani değerleri yüceltmeyen hiçbir gelişmenin kıymeti yoktur" sözünü hatırlatan Duran, bu yaklaşımın dijital dönüşüm ve yapay zeka politikalarında temel bir prensip olarak benimsendiğini belirtti. Duran, "İletişim Başkanlığı olarak dijitalleşme ve yapay zeka gibi iletişim teknolojilerine de bu perspektiften yaklaşıyoruz. Sunduğu imkanlar ve ortaya çıkardığı risklerle birlikte önemli bir stratejik sorumluluk alanı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

"Yapay zeka, gazetecilikte faydalanılması gereken büyük bir imkandır ama asla ve asla özne değildir, özne olmamalıdır" diyen Duran, sorumluluğun ve karar verme yetkisinin her zaman gazetecide olması gerektiğini vurguladı. Duran, "Sorumluluk alacak, karar verecek, etik ve estetik analizler ışığında haberi ya da bilgiyi oluşturacak mercii her zaman gazetecidir. Gazetecinin bağımsızlığı, mesleki etik ve ilkelere yaklaşımı ile kamu yararı gibi hususlar, hiçbir algoritmaya bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

Duran ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin dijital ortamdaki verilerle beslendiğini; ancak bu verilerin saklı amaçlar doğrultusunda işlenerek filtrelenebileceğini hatırlattı. Medya kuruluşları ve basın mensuplarının bu bilinçle hareket etmesi ve gerçek bilgiyi kamuoyuna ulaştırma misyonundan sapmaması gerektiğini belirtti.

Son olarak Duran, gazetecilerin ve iletişim aktörlerinin yerli ve milli dil, söylem ve anlatılar inşa etme çabası içinde olması gerektiğini ifade ederek, "Ben, özümüze dönmemiz; özümüzden hareketle dilimiz, anlatılarımız ve söylemlerimiz üzerinde daha çok düşünmemiz ve tartışmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

