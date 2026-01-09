MÜSİAD Niğde'den Gazetecilere Anlamlı Hediye: Her Basın Mensubuna Bir Fidan

MÜSİAD Niğde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Niğde’de görev yapan gazeteciler adına fidan dikti; kahvaltılı programla teşekkür edildi ve çevre duyarlılığı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:09
Etkinlik ve Mesaj

MÜSİAD Niğde Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Niğde’de görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Program kapsamında her bir gazeteci adına fidan dikilerek hem basın emekçilerine teşekkür edildi hem de çevreye duyarlılık mesajı verildi.

Programda konuşan Niğde Şube Başkanı Hüsamettin Gümüştepe; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz kahvaltı programımıza katılım sağlayarak bizleri onurlandıran tüm basın mensuplarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi adına büyük bir özveriyle görev yapan siz değerli gazetecilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduk" dedi.

Basın mensuplarının katkı ve paylaşımlarının programı daha anlamlı hale getirdiğini ifade eden Gümüştepe; "Bu vesileyle tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü bir kez daha tebrik ediyor, görevlerinizde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

