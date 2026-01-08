Siirt’te sağlık personeline verem eğitimi: Dr. Gizem Çil bilgilendirdi

Siirt’te sağlık personeline verem eğitimi düzenlendi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında bir eğitim programı gerçekleştirildi. Program, hastanede görev yapan sağlık personeline yönelik olarak düzenlendi.

Eğitimi Dr. Gizem Çil verdi

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gizem Çil tarafından verilen eğitimde, verem (tüberküloz) hastalığının tanımı, bulaşma yolları, risk grupları, belirtileri, tanı yöntemleri ve tedavi süreci hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Erken tanı ve sorumluluk vurgusu

Dr. Çil, tüberkülozun erken dönemde tanı konulmasının hastalığın kontrol altına alınmasında kritik rol oynadığını belirterek, sağlık çalışanlarının bu süreçteki sorumluluklarına dikkat çekti. Eğitimde ayrıca koruyucu önlemler, temaslı takibi, hasta eğitimi ve tedaviye uyumun önemi üzerinde duruldu.

İnteraktif uygulama ve soru-cevap

Eğitim süresince katılımcıların yönelttiği sorular yanıtlandı ve günlük uygulamalarda karşılaşılan durumlara ilişkin örnekler paylaşıldı. Sağlık personelinin yoğun ilgi gösterdiği program, karşılıklı bilgi alışverişine dayalı interaktif bir ortamda tamamlandı.

