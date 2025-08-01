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İpek Yolu Müzik Topluluğu, Issık Göl'deki Kültür Festivalinde Büyüledi

İpek Yolu müzik topluluğu, Kırgızistan'daki festivalde geleneksel müzikleriyle izleyicileri etkiledi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 22:33
İpek Yolu Müzik Topluluğu, Issık Göl'deki Kültür Festivalinde Büyüledi

Kırgızistan'daki Festivalde Türkiye'nin Müzik Rüzgarı

Türkiye'den İpek Yolu müzik topluluğu, Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata'da düzenlenen "Sanatın Ruhu 1. Dünya Geleneksel Kültür ve Müzik Festivali"ne katılarak sahne aldı. Festival, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ve Kültür Bakanı Mirbek Mambetaliyev tarafından açılışı yapıldı.

Vuk Geliştirilen Kültürel Bağlar

Kasımaliyev, festivalin önemine değinerek, "Kırgızistan'ın Tanrı Dağı'nın kalbindeki bu güzel mekanda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu festival, kültürel köprüleri güçlendirme konusunda büyük bir platformdur" dedi. Ayrıca, müziğin evrenselliğine vurgu yaptı.

İpek Yolu Müzik Topluluğu'nun Etkileyici Performansı

Festivalin ilk gününde, İpek Yolu müzik topluluğu, geleneksel müzik aletleriyle sahne aldı. Üyeleri Irfan Gürdal, Kutay Azkur ve Şamil Ersöz, bağlama, kabak kemane ve davul performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Gürdal, Türkçe ve Kırgızca türküleriyle büyük alkış aldı.

Festivalin Amacı ve Katılımcılar

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov himayesinde düzenlenen bu festival, 3 gün sürecek ve 37 ülkeden 100'den fazla katılımcıyı bir araya getirecek. Etkinlik, Kırgızistan'ın kültür turizmini geliştirmek ve dünya kültürel mirasını tanıtmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kapanış Töreni ve Ödül Dağıtımı

Festival, ödül ve kapanış töreni ile sona erecek. Kırgızistan'ın ünlü sanatçısı Roza Amanova da, etkinliğin ilk gününde "Kırgızistanım" adlı eserini seslendirdi.

Kırgızistan'ın Issık Göl kıyı şehri Çolpon-Ata'da düzenlenen "Sanatın Ruhu" adlı "1. Dünya...

Kırgızistan'ın Issık Göl kıyı şehri Çolpon-Ata'da düzenlenen "Sanatın Ruhu" adlı "1. Dünya Geleneksel Kültür ve Müzik Festivali" resmi açılış programı düzenlendi. Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev, açılışta konuşma yaptı.

Kırgızistan'ın Issık Göl kıyı şehri Çolpon-Ata'da düzenlenen "Sanatın Ruhu" adlı "1. Dünya...

Kırgızistan'ın Issık Göl kıyı şehri Çolpon-Ata'da düzenlenen "Sanatın Ruhu" adlı "1. Dünya Geleneksel Kültür ve Müzik Festivali" resmi açılış programı düzenlendi. Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev, açılışta konuşma yaptı.

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