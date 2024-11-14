İpek Yolu'nda Kore ve Müslüman Dünya: Kültürel Karşılaşmalar Konferansı

Üsküdar'da Çarpıcı Konferans

Üsküdar'da, Enstitü Sosyal ile Academia Via Serica, Keimyung Üniversitesi, Gyeongsangbuk Belediyesi ve IRCICA işbirliğiyle düzenlenen "Kore ve Müslüman Dünya: İpek Yolu Boyunca Çeşitli Kültürlerle Karşılaşmalar Konferansı" başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Akademik Boşluk ve İşbirlikleri

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, bu etkinliğin sosyal bilimler alanındaki uluslararası deneyimlerden yararlanma amacını taşıdığını vurguladı. Armağan, Asya'nın perspektifinden Türkiye'ye ve Müslümanlara bakış açısının gözlemleneceğini belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki tarihî ilişkilerin akademik düzeyde bir boşluğa işaret ettiğini söyledi.

Katılımcı Akademisyenler ve Gelecek Projeleri

Konferansa katılan Enstitü Sosyal Toplum Araştırmaları Koordinatörü Selçuk Aydın, etkinliğin tarihî ve ekonomik ilişkilerle ilgili çok sayıda başlık içerdiğini ifade etti. Aydın, 40'tan fazla akademisyenin katıldığı konferansın toplamda altı oturumdan oluştuğunu ve her oturumda 4-5 konuşmacının yer aldığını belirtti. Konferans sonunda bir kitap projesi ile bu etkinliği taçlandıracaklarının altını çizdi.

Asya Ülkeleriyle İlişkilerin Önemi

Enstitü Sosyal Araştırmacısı Murat Yaş, Türkiye'deki Asya çalışmaları alanındaki eksiklikleri gidermek amacıyla bu konferansı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yaş, Asya ülkelerinin uluslararası platformda güç kazandığını, bu nedenle Türkiye'nin bu ülkelerle işbirliğini artırmasının stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ülkemiz ve Kore arasındaki uzun tarihî ilişkilerin, iki tarafın da geleceği için önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Yaş, konferansın bu anlamda büyük bir adım olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.