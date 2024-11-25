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Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e Sert Tepki: 'Sahte Bahanelerle Tehdit Ediyor'

Irak Başbakanı Sudani, İsrail'in sahte bahanelerle Irak'ı tehdit ettiğini belirtti ve ülkesinin bu saldırı noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğinin altını çizdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 00:57
Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e Sert Tepki: 'Sahte Bahanelerle Tehdit Ediyor'

Irak Başbakanı Sudani'den Sert Açıklamalar

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat'ta gerçekleştirdiği bir etkinlikte, İsrail'in Irak'ı geçersiz ve sahte bahanelerle tehdit ettiğini ifade etti. Sudani, "Siyonist oluşum sahte ve geçersiz bahanelerle tehdit etti. Ancak Irak'ın saldırı noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğimizi vurgulamamız gerekiyor," dedi.

Yüksek Gerilim ve Uluslararası Takip

Sudani, bölgede yaşanan yüksek gerilime dikkat çekerek, İsrail'in savaş alanını genişletmemesi çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı'na, İsrail'in Irak'ı tehdit etmesi meselesini uluslararası mahfillerde takip etme talimatı verdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı'nın Açıklaması

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, iki gün önce Duhok kentinde düzenlenen bir etkinlikte, İsrail'den dolaylı olarak tehdit mektubu aldıklarını belirtmişti. Ancak bu durumun bir savaşa dönüşmesi anlamına gelmeyeceğini ekledi.

İddialara göre, İsrail, Irak'taki İran destekli Şii milis grupların mevzilerine saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Iraklı Şii milis grupları, zaman zaman İsrail hedeflerine saldırı düzenlediklerini açıklamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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