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Irak Başbakanı Sudani, Suriye'ye Saldırıların Önlenmesi Gerektiğini Vurguladı

Irak Başbakanı Sudani, Suriye topraklarına yönelik saldırılara izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:37
Irak Başbakanı Sudani, Suriye'ye Saldırıların Önlenmesi Gerektiğini Vurguladı

Irak Başbakanı Sudani'den Kritik Açıklamalar

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye topraklarına yönelik saldırılara izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu durumu bölgenin güvenliği ve istikrarı için bir tehdit olarak değerlendirdi.

Başbakan Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Bağdat'taki makamında gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu. Görüşme ayrıca Suriye'deki güvenlik durumu ve istikrar sağlamak için gerekli uluslararası çabaların önemini de içeriyordu.

Suriye'deki İstikrar ve Destek Gereksinimi

Sudani, Irak'ın Suriye'yi destekleme konusundaki duruşunu yineleyerek, dost ülkelerin Suriyelilerin kendi devletlerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olmasının kritik olduğunu belirtti. Ülkede istikrarın sağlanması için Suriye halkının tüm bileşenlerinin yönetimde temsil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sudani, Suriye'deki geçiş dönemini yönetenlerden kelamdan ziyade eylem beklediklerini kaydetti. Herhangi bir tarafın Suriye topraklarına saldırı yapmasına müsaade edilmemesi gerektiğini yineleyerek, bu durumun bölgenin güvenliğine büyük zarar verebileceğini belirtti.

ABD'nin Suriye Politikası

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, Suriye halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Suriye'deki yönetimin, halkın tercihlerine ve bileşen çeşitliliğine dayanan kapsamlı bir yapıda olması için birlikte çalışmanın gerekliliğinin altını çizdi.

Bakan Blinken, Irak'ın bölgedeki stratejik rolüne ve güncel gelişmeler hakkında istişarelerin önemine dikkat çekerken, IŞİD’e karşı uluslararası koalisyonun Irak'ın güvenliği ve egemenliği üzerindeki bağlılığını da vurguladı.

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