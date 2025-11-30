Irak Başbakanı Sudani, Tom Barrack ile Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Tom Barrack ile Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü

İstikrar, güvenlik ve ekonomik toparlanma gündemde

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

Irak Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye’nin istikrarı, güvenliği, refahı ve ekonomik toparlanmasını desteklemeye yönelik uygulanabilir yollar ele alındı.

Açıklamada, bu desteğin aynı zamanda Irak’ın istikrarını ve kalkınmasını güçlendirecek bir adım olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Taraflar ayrıca olası bölgedeki gerilimlerin önlenmesi, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi ile bölgenin işbirliği, ekonomik büyüme ve uzun vadeli istikrar yoluna girmesi konularını gözden geçirdi.

Tom Barrack ise, bu ortak hedeflerin gerçekleşmesinde Irak’ın üstlenebileceği yapıcı ve önemli rol üzerinde durdu.

