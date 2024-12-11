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Irak Başbakanı Sudani, Ürdün Kralı Abdullah ile Suriye Üzerine Görüşmelerde Bulundu

Irak Başbakanı Sudani, Ürdün Kralı Abdullah ile Amman'da bölge ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 13:27
Irak Başbakanı Sudani, Ürdün Kralı Abdullah ile Suriye Üzerine Görüşmelerde Bulundu

Irak Başbakanı Sudani ve Kral Abdullah'ın Önemli Görüşmesi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Ürdün'ün başkenti Ammanda bir araya geldi. Bu tarihi görüşmede, bölgedeki ve Suriye'deki son gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

İkili Koordinasyon ve Suriye'nin Geleceği

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Sudani ve Kral Abdullah görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası zorluklarla mücadele için ikili koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Orta Doğu'daki çatışmaların genişlemesi ve kaosa sürüklenme riskinin önlenmesi için sürekli çabaların sürdürülmesinin önemi dile getirildi.

Sudani, tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerektiğini belirtirken, Suriye'nin toprak bütünlüğü, ülkenin egemenliği ve dini ve etnik kökenlerinin korunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, tüm bileşenlerinin katılımını sağlayan istikrarlı ve müreffeh bir Suriye inşa etmek için halkın tercihlerini desteklemenin önemini ifade etti.

Gazze'deki Durum İçin Uluslararası Çabalar

Sudani ve Kral Abdullah, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması adına uluslararası çabaların artırılması gerektiği konusunda da görüş birliğine vardı. Bu durum, bölgedeki barış ve istikrar için kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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