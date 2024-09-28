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Irak Cumhurbaşkanı Reşid'ten Lübnan'a Destek

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumdan harekete geçmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 13:51
Irak Cumhurbaşkanı Reşid'ten Lübnan'a Destek

Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Lübnan’a Yönelik Saldırıları Kınadı

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırıları şiddetle kınayarak, uluslararası topluma bu durumu durdurma çağrısı yaptı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Irak Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Reşid’in konuya ilişkin ifadeleri yer aldı. Reşid, "Yüzlerce vatandaşın ölümüne ve yaralanmasına yol açan kardeş Lübnan’a yönelik saldırıyı en güçlü ifadelerle kınıyoruz.” dedi. Devamında, “Bu saldırılar, bölgedeki güvenlik ve istikrara gerçek bir tehdit oluşturan tehlikeli bir gelişmedir.” şeklinde konuştu.

Dayanışma ve Harekete Geçme Çağrısı

Reşid, Irak’ın Lübnan ve Filistin’deki kardeşlerinin yanında durduğunu vurgulayarak, “İki kardeş halkla tam dayanışma sağlayalım.” çağrısında bulundu. Aynı zamanda, uluslararası topluma sivillere yönelik katliamların önlenmesi için hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme ve savaşın durdurulması için hızlı ve etkili çaba gösterme yönündeki taleplerini yineledi.

İsrail’in Hava Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusu, 8 Ekim’den bu yana Hizbullah ile çatışmalara devam ediyor. 23 Eylül’de Lübnan’ın güney kentlerinde, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenleyen İsrail, Lübnan makamlarına göre, bu saldırılarda en az 783 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 150 bin kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine yaptığı gece hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ı öldürdüğünü iddia etmekte. Hizbullah, bu iddialara dair henüz bir açıklama yapmamıştır. Ayrıca, Lübnan Sağlık Bakanlığı son saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 91 kişinin yaralandığını duyurdu.

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