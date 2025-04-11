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Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Türkiye ile İlişkilerimiz Mükemmel

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Türkiye ile mükemmel ilişkiler olduğunu ve petrol akışındaki sorunların Irak'ın iç meselesi olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 18:31
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Türkiye ile İlişkilerimiz Mükemmel

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Türkiye ile İlişkilerimiz Mükemmel

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ile olan ilişkilerinin mükemmel olduğunu ve bu ilişkileri daha da derinleştirmek için çalıştıklarını belirtti. 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Hüseyin, AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile İlişkiler ve Petrol Akışı

Hüseyin, "Irak ile Türkiye ilişkileri çok iyi hatta mükemmel. Bunun daha da derinleşmesi ve gelişmesini istiyoruz." ifadesini kullandı. Türkiye ile birçok alanda ortak çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Hüseyin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Türkiye'ye petrol sevkiyatının hukuki sebeplerle durduğunu kaydetti.

"Bir anlaşmaya varılması için şu anda Kürdistan bölgesi hükümeti, federal hükümet ve IKBY'deki petrol şirketleri arasında görüşmeler var. Mesele (petrol akışı) Türkiye ile ilgili değil, Irak'ın iç meselesiyle ilgili. Umarım anlaşmazlık yaşayan taraflar bir anlaşmaya varır ve Kürdistan bölgesindeki petrolün yeniden sevkiyatına başlarız." dedi.

Kalkınma Yolu Projesi ve Suriye İlişkileri

Hüseyin, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Fav Limanı'nın büyütülmesi, demir yolları ve sanayi bölgeleri gibi birçok projenin hayata geçirilmeye başlandığını belirtti. Bu projenin Irak, Türkiye ve diğer ülkeler için büyük bir öneme sahip olduğunu anlattı.

Suriye ile olan ilişkilerine dair de konuşan Bakan Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin Bağdat'ı ziyaret ettiğini ve mükemmel görüşmeler yaptıklarını söyledi. "Suriye ile ilişkilerimiz iyi." ifadelerini kullandı.

ABD ve İran ile İlişkiler

İki ülkenin iyi ilişkilerinin hem Irak hem de bölge için önemli olduğunu ifade eden Hüseyin, ABD ile ilişkileri hakkında, "ABD bizim müttefikimiz. Yarın iki tarafla (ABD ve İran) görüşmelerin olacağından mutluluk duyuyoruz ve iki tarafın anlaşmaya varmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı...

4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, AA muhabirine açıklama yaptı.

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