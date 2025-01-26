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Irak Dışişleri Bakanı: Türkiye ile Suriye'deki Durum İçin Mutabakat Sağlandı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ile Suriye'deki durum hakkında mutabakat olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:01
Irak Dışişleri Bakanı: Türkiye ile Suriye'deki Durum İçin Mutabakat Sağlandı

Irak ve Türkiye Arasında Suriye için Panorama

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak ile Türkiye arasında Suriye'deki duruma yönelik nasıl bir tutum sergileneceği konusundaki mutabakatı duyurdu. Bu açıklama, Hüseyin'in Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bağdat'ta gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında geldi.

Görüşmelerin Detayları

Bakan Hüseyin, Türkiye ile kurulan güçlü ikili ilişkilerin önemine vurgu yaparak, Bakan Fidan'ın Bağdat ziyareti dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, iki ülke arasında daha önce birçok kez yapılan görüşmelerin, ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Hüseyin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde imzalanan ikili anlaşmalara da atıfta bulunarak, siyasi, enerji, sulama ilişkileri ve Türk şirketlerinin Irak'taki durumu hakkında değerlendirmenin yapıldığını belirtti.

Suriye ile İlgili Temaslar

Bakan Hüseyin, görüşmelerde Suriye'deki durumun da ele alındığını ve Şam'daki yeni yönetim ile sürekli temas halinde olduklarını kaydetti. Bu çerçevede, iki ülke arasında nasıl bir tavır alınacağı hakkında mutabakat sağlandığı belirtildi.

Hüseyin, "Türk tarafı da Şam'daki yeni yönetimle sürekli temas halindedir," diyerek, çeşitli konularda koordinasyon sağlama çabalarının sürdüğünü vurguladı.

Terörle Mücadele ve Güvenlik Konuları

Son olarak, Irak Dışişleri Bakanı, Fidan ile sınır güvenliği ve DEAŞ ile mücadelenin de görüşüldüğünü, terörle mücadelede iş birliği görüşmelerinin devam edeceğini ifade etti.

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